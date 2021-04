» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna:

El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna destacó que con el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 se redujeron los contagios entre el personal de salud, que eran el 5%, son ahora el 0,4% del total. En medio del rebrote, los positivos de mayores de 70 crecen menos que otros grupos etarios El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, valorizó el avance de la campaña de vacunación en medio de la segunda ola de coronavirus que está azotando mayormente al sector del AMBA y de la que nuestra ciudad no es ajena. A diferencia de los picos de octubre o enero, ahora la incidencia de algunas poblaciones de riesgo (personal de salud y mayores de 70 años) es menor sobre el total de contagios, en gran parte gracias a la vacunación masiva que se está llevando adelante. Por ejemplo, mientras el personal de salud llegó a ocupar el 5% de los casos totales de COVID, hoy es apenas del 0,4 por ciento. En ese sentido, Alejo Sarna señaló que "estos son datos alentadores. Poder cuidar al personal de salud que tanto esfuerzo hace día a día por la salud de todas y todos, es clave, como así también a las y los adultos mayores. Sin dudas es un gran logro de la gestión de la campaña de vacunación del Gobierno Nacional y Provincial que, en medio de un contexto global donde hay una sobre demanda de vacunas y sub oferta de las mismas, avanza cuidando a los sectores más vulnerables por el virus". A su vez Sarna manifestó que si bien son datos alentadores, el problema no está resuelto. "Están creciendo los casos en jóvenes y niños, por eso es fundamental poder seguir respetando las medidas sanitarias que buscan disminuir la circulación. Tenemos dos herramientas para combatir al Covid-19: una es la campaña de vacunación, y mientras avanza, tenemos que reducir los niveles de circulación, seguir los consejos de utilización de barbijo, mantenimiento de la distancia y lavado de manos, y también evitar las reuniones sociales". Para finalizar, Alejo Sarna sostuvo que "depende de nosotros poder frenar la escalada de contagios" y pidió que "seamos responsables, está en juego la vida de nuestros familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas. Cuidémoslos, cuidándonos. Cada vez falta menos".



