» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Llegaron más dosis a dos vacunatorios de la ciudad







Se trata de vacunas AstraZeneca, que son parte del envío del mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax). Serán destinadas a las postas de vacunación de la UNLu y la UTN. Además, el domingo arribaron al país 384.000 dosis de Sinopharm, las cuales podrían llegar también a Campana durante la semana. No se interrumpe el envío de vacunas a la ciudad, como parte del plan nacional de Vacunación contra el COVID-19, el cual avanza a paso sostenido. Esta vez, desde la coordinación del Vacunate! en Campana, señalaron que las dosis que recibió la ciudad ayer, reforzarán el stock de los vacunatorios de la UNLu y la UTN, "representando además el otorgamiento de nuevos turnos para avanzar en la inoculación de nuestros vecinos y vecinas" aseguró Leonardo Midón, responsable del operativo local. En cuanto a las vacunas, fueron fabricadas por laboratorios AstraZeneca, y son parte del envío del mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax), de la OMS, cuyo compromiso con nuestro país asciende a nueve millones de dosis. "La logística necesaria para estas vacunas es mucho más sencilla que la de otras, ya que no necesita conservarse a una temperatura tan baja como, por ejemplo, la Sputnik V" explicó Midón. A su vez, se mostró confiado en la posibilidad de recibir nuevas dosis en los próximos días. "El domingo arribaron al país otras 384.000 dosis de Sinopharm, y es el primero de los tres vuelos que traerán un total de 1.000.000 de dosis desde Beijing. Hoy lunes, otro vuelo de Aerolíneas Argentinas llega con 371.200 dosis y el miércoles llegarán las últimas 244.800 dosis, las cuales también impactarán en nuestros vacunatorios". Por último, el funcionario expresó: "Estamos muy orgullosos de seguir recibiendo vacunas, porque sabemos que cada vecino o vecina que sale de nuestros vacunatorios, lleva la tranquilidad de poder afrontar el virus sin poner el riesgo su vida. Estamos muy cerca de completar la vacunación de todas las personas mayores de 60 años, que integran un grupo etario de riesgo al cual el virus puede ocasionar serios problemas. Y continuaremos con los menores de esa edad que posean alguna patología de riesgo. Les pedimos a quienes aún no se anotaron, lo hagan a través de www.vacunatepba. gba.gob.ar, o se descarguen la App. Y sigámonos cuidando entre todos, que cada vez falta menos para superar esta pandemia".

Midón junto al Dr. Romano, y una nueva dotación de vacunas poara la ciudad.





Convocan esta semana a menores de 60 años con factores de riesgo.



Llegaron más dosis a dos vacunatorios de la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar