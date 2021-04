» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. 27 de Abril de 2021:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LLUEVE Y SE INUNDA "Maggio y Sauton (La Josefa). Ya no se puede entrar al barrio, desde adelante hasta el fondo todas las calles están inundadas. Es una vergüenza" muestra David



LUMINARIA ORNAMENTAL "Calle Saverio Barletta entre Bellomo y T. Brid (barrio Siderca) hace rato esta luz no anda y pagamos de alumbrado 1400 pesos para que por la noche este todo oscuro sumando a que hay reiterados robos en la zona" escribe Viviana.



UNA PARADA ESPECIAL "Parada de colectivo Sarmiento y Ameghino hoy (por ayer) vi algo que me pone mal por la gente que esta tirada y por la gente que toma colectivo- ¿alguien podrá hacer algo?" muestra Miguel Ángel.

HOMBRES TRABAJANDO #Dato colectora Norte inundada. Por colocación de una nueva bomba para extracción de agua, que se unirá a la red de agua potable. Circular con precaución. pic.twitter.com/5DswPBazLf — Daniel Trila (@dantrila) April 26, 2021

27 de Abril de 2021:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar