La Suprema Corte bonaerense desestimó la cautelar por el regreso a clases presenciales

El máximo tribunal provincial dijo que el decreto del Poder Ejecutivo tiene potestad para suspender las clases presenciales en Buenos Aires. La Suprema Corte Bonaerense desestimó una medida cautelar que pretendía el regreso a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, las cuales fueron suspendidas por decreto del Poder Ejecutivo ante el aumento de casos de coronavirus. El Tribunal se pronunció sobre cuatro expedientes distintos: en una de ellos, presentada por un grupo de padres en representación de sus hijos, lo desestimó el planteo, y los otros tres fueron devueltos a primera instancia tres amparos para la continuidad del trámite. En la causa "Isabella, Diego Paulo y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 181/2021 de la Provincia de Buenos Aires y la Resolución Ministerial Nº 1208-MJGM-2021", la Suprema Corte desestimó una medida cautelar para la vuelta de la presencialidad. En el artículo 10 del decreto Nacional Nº241 se dispuso: "Establécese, en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según está definido en el artículo 3º del Decreto Nº 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive". En esa línea, estableció el Tribunal que la restricción viene impuesta obligatoriamente por el referido acto del Gobierno Nacional, no el provincial. Incluso, advirtió que de no haber un decreto provincial, las clases igualmente estarían suspendidas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Por otra parte, señalaron que ya está judicializado el caso en la Corte Nacional, el cual ya asumió la competencia y se prevé resuelva esta misma semana. Para la Suprema Corte no se comprobó la afectación de los derechos de los actores hubiese sido causada por las normas provinciales que ellos cuestionan.

