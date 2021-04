» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Se define el reemplazante de Meoni en Transporte







Alberto Fernández decidirá entre tres nombres a propuesta de Massa. El titular de Diputados le entregará la terna mañana y el presidente decidirá en los próximos días de acuerdo al perfil que busca para el cargo. El cargo está reservado para el Frente Renovador de Massa pero el kirchnerismo duro busca condicionar la elección. Tras la intempestiva muerte del ministro de Transporte Mario Meoni, que dejó en shock al Gobierno, Alberto Fernández deberá completar en los próximos días el casillero vacante en el Gabinete y decidirá entre tres nombres que mañana le comunicará el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Todavía en estado de conmoción por el fallecimiento en un accidente vial de su amigo y compañero de militancia, Massa pulía en estas horas la terna (que ya está prácticamente cerrada) y se comunicará este martes con el jefe de Estado, quien decidirá de acuerdo a sus preferencias y teniendo presente la capacidad de veto de la vicepresidenta Cristina Kirchner. De esta manera, Fernández le reserva el cargo al Frente Renovador de Massa, respetando los acuerdos de distribución de espacios de poder entre las distintas fuerzas del Frente de Todos, y garantizando los equilibrios internos en la coalición de gobierno. En la terna hay dos hombres y una mujer. Por ahora abundan las especulaciones, pero suena con fuerza el nombre de la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. Con una mirada política cada vez más afín al kirchnerismo, la diputada massista cultiva una muy buena relación con el jefe del bloque del Frente de Todos y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y pasa holgadamente el filtro del Instituto Patria, contrariamente a Diego Bossio a quien Cristina Kirchner no le perdona la "traición" de haber abandonado el Frente para la Victoria apenas consumada la derrota electoral del 2015. El método para la selección del reemplazante de Meoni en la estratégica cartera de Transporte fue conversado entre Alberto Fernández y Massa durante un cónclave en Olivos, y luego ratificado durante el viaje en helicóptero que compartieron hasta Merlo. Es la segunda vez en lo que va del mandato de Fernández que la designación de un reemplazante en un ministerio u organismo clave no significa un avance concreto del kirchnerismo duro, como ocurrió en los casos de Vivienda y Hábitat, con la designación de Jorge Ferraresi, de Justicia con Martín Soria y de la ANSES con Fernanda Raverta. El otro caso que no involucró la llegada de una figura del riñón de Cristina Kirchner fue el nombramiento de Carla Vizzoti en Salud después del escándalo del "vacunatorio VIP" que eyectó del cargo a Ginés González García. Mientras se recupera del inesperado golpe que significó la trágica muerte en la ruta de Meoni, un colaborador a quien Fernández tenía en alta estima por su capacidad de trabajo, el presidente debe resolver con premura su reemplazo para enfocarse rápidamente en la gestión de la emergencia sanitaria, en el momento más duro que atraviesa el país desde que se inició la pandemia.

Se define el reemplazante de Meoni en Transporte



Se define el reemplazante de Meoni en Transporte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar