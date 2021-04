» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 27 de Abril







DÍA INTERNACIONAL DEL DISEÑO Impulsado por el Consejo Internacional de Diseño (ICoD) en el año 1991 y celebrado internacionalmente desde el año 1995, en este día se conmemora la fundación del ICoD (en el año 1963 en Londres, Inglaterra); a su vez, se homenajea a los diseñadores gráficos y se remarca la importancia del diseño y su capacidad para cambiar el mundo: "Los diseños que crean los diseñadores pueden brindar alegría, difundir información, promover la educación, otorgar acceso a la atención médica y brindar conocimiento y bienestar". El tema de este año es "Diseño para todos y cada uno" y tiene el objetivo de incentivar la creación de diseños más inclusivos prestando atención a una amplia gama de relaciones, variaciones y entornos humanos: "Es fundamental que los diseñadores comprendan que la interacción de factores sociales, económicos, ambientales, tecnológicos y geográficos pueden otorgar o bloquear el acceso justo en ciertos contextos".



FALLECE EDGARDO PRÁTOLA Edgardo Fabián Prátola nació el 20 de mayo del año 1969 en La Plata, Buenos Aires. Proveniente del club San Martín de Tolosa, "El Ruso" creció defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata: "Estudiantes me formó como persona. Si fui todos los días desde los 10 años hasta los 27. En casa somos todos fanáticos" dijo a "Clarín". Con el apoyo del entonces director técnico, Eduardo Solari, Prátola debutó en Primera División a los 19 años en el triunfo 3 a 1 ante San Martín de Tucumán. Con el correr del tiempo, demostró su liderazgo y se afianzó en el equipo que sufrió el descenso a la B Nacional en el año 1994. Durante este difícil período, "El Ruso" se convirtió en un jugador clave para conquistar el Torneo Nacional B 1994-1995 y, consecuentemente, conseguir el anhelado ascenso a Primera División. En el año 1996 comenzó a jugar en el Club León (México), equipo en el que permaneció 2 años antes de regresar al país y vestir la camiseta de Unión de Santa Fe. En el año 2000, Prátola retornó a Estudiantes y, antes de ser diagnosticado con cáncer de colon, jugó su último partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata; el mismo finalizó con la victoria del "Pincha" 2 a 1 con goles de Luciano Galletti y Ernesto Farías. Falleció en el año 2001 en La Plata, Buenos Aires.



SE LANZA "SPEAK YOUR MIND" Un día como hoy en el año 2018, Anne-Marie lanzaba su disco debut "Speak your mind". Producido por David Guetta, Marshmello y Jennifer Decilveo e integrado por canciones compuestas por la cantante británica junto a Steve Mac, Ed Sheeran y Sasha Sloan, el álbum refleja sus experiencias de vida: "No tengo miedo de hablar de nada y quiero que otras personas sean así. No quiero que la gente se sienta avergonzada de hablar de algo". Entre las canciones se encuentran "2002", "Perfect to Me", "Friends" y "Alarm".



