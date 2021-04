» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Marcelo Franchini: "Hay jugadores de jerarquía para funcionar bien"











El nuevo DT de Villa Dálmine tuvo ayer su primer entrenamiento con el plantel y ya trabaja de cara al partido del martes frente a Defensores de Belgrano. "Se necesita ganar, pero como entrenador no puedo volverme loco por pensar solo en ganar", remarcó. Encandilado por el sol del mediodía campanense, flanqueado por el Presidente del club, Diego Lis, y por el Director Deportivo, Ángel Moretto, y frente a una decena de periodistas de la ciudad. Así fue presentado ayer oficialmente Marcelo Franchini (52 años), nuevo entrenador de Villa Dálmine "Consideramos que era el ideal para este momento y tenemos nuestra confianza puesta en él para revertir la situación en la que estamos. Falta mucho campeonato todavía por delante y apostamos a que el equipo logre una mejor impronta con su conducción", lo introdujo Lis en el comienzo de la conferencia de prensa. "Estoy muy contento por esta linda posibilidad y esperamos cumplir todas las expectativas que se han depositado sobre nuestro cuerpo técnico", devolvió gentilezas Franchini, cuya última experiencia al frente de un equipo fue en Comunicaciones (marzo 2019 a enero 2021), después de trabajar largos años como ayudante de campo de Darío Forestello. La presentación se realizó en el estadio de Mitre y Puccini, después de la primera práctica que realizó "Pepo" y su cuerpo técnico al frente del plantel, que no tuvo descanso luego de la derrota del domingo frente a San Telmo. "Fue un partido muy parejo. El que se equivocaba lo iba a pagar caro y terminó siendo Dálmine", señaló sobre al cotejo disputado en Isla Maciel. En cuanto al trabajo que comenzó este lunes, el flamante DT explicó: "Estamos haciendo una evaluación del plantel. Consideramos que hay que trabajar en lo anímico, lo psicológico es fundamental. Lo más importante es darle confianza al jugador, hablar mucho para entender los problemas que afrontan en los partidos". Sobre la identidad que tratará de brindarle al Violeta, Franchini adelantó que le gusta que sus equipos "sean dinámicos, muy intensos y agresivos cuando no tienen la pelota" y también que "jueguen y lleguen con mucha gente al área rival". A su vez, reveló que su sistema táctico preferido es el 4-3-3, aunque dejó entrever que difícilmente pueda aplicarlo de entrada en este Villa Dálmine. "Cuando uno tiene la posibilidad de armar un plantel, le da prioridad a una idea táctica previa. En este caso me tengo que adaptar a los jugadores. Mi estilo de juego es 4-3-3, un esquema ofensivo, pero quizás hoy no tengamos jugadores de esas características. Yo me tengo que adaptar a ellos e ir preparándolos para lograr mi estilo de juego", explicó. En cuanto a opciones que pueda encontrar en las divisiones inferiores y la posibilidad de que su proyecto las incluya fue cauteloso: "Me interesa mucho que el club pueda promocionar juveniles, pero todo lleva un proceso. Soy de mirar mucho para abajo, pero hay que saber cuándo es el momento justo para un juvenil", afirmó. Hasta el momento, el conjunto de nuestra ciudad ha cosechado cinco empates y dos derrotas en siete presentaciones. Y apenas ha marcado dos goles. Números que muestran por sí solos los problemas que ha tenido a la hora de generar situaciones de riesgo. "Tenemos que trabajar mucho en sociedades de juego y en el funcionamiento para llegar más al área rival. Sabemos que hay jugadores de jerarquía para funcionar bien", señaló Franchini al respecto. Y en esa línea, desde su lugar de director técnico, trató de no poner el énfasis en la urgencia por llegar al triunfo: "Se necesita ganar, sí, pero como entrenador no puedo volverme loco por pensar solo en ganar, porque los partidos hay que trabajarlos para estar más cerca de esa victoria". Su debut como DT Violeta será como local, frente a Defensores de Belgrano. Y "Pepo" ya está al tanto que Villa Dálmine lleva más de un año sin ganar en Campana. "Es una deuda grande", admitió, sabiendo que el próximo martes, ya bajo su conducción, el equipo, su equipo, tendrá la oportunidad de saldarla. Y de empezar con el pie derecho este nuevo ciclo.

