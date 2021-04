» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Copa Libertadores:

El Xeneize va por una nueva victoria ante el elenco brasileño, que ayer se quedó sin DT por la renuncia de Ariel Holan. Por su parte, Vélez juega en Ecuador. La segunda semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores comenzará este martes, en una jornada que tendrá a dos equipos argentinos en acción: Boca Juniors y Vélez Sarsfield. El Xeneize recibirá a Santos de Brasil desde las 21.30 horas en busca de su segunda victoria, luego del triunfo obtenido frente a The Strongest de Bolivia por la primera fecha en la altura de La Paz. Por su parte, el conjunto paulista llega muy complicado: perdió en el debut como local ante Barcelona de Ecuador y ayer se quedó sin DT por la renuncia de Ariel Holan, quien fue hostigado por caer en el clásico ante Corinthians y quien también estaría disgustado con la dirigencia del Santos por la venta a la MLS del venezolano Yeferson Soteldo. En tanto, Vélez Sarsfield tendrá una parada muy complicada: visitará a la Liga Deportiva Universitaria de Quito desde las 19.15 horas. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino debutaron con el pie izquierdo (derrota 2-1 ante Flamengo como local) y ahora buscarán la recuperación ante el conjunto ecuatoriano, que igualó 2-2 con Unión La Calera de Chile en su debut. La jornada de este martes se completa con Flamengo vs Unión La Calera (19.15), Atletico Mineiro vs América de Cali (19.15), Inter de Porto Alegre vs Deportivo Táchira (21.30) y Palmeiras vs Independiente del Valle (21.30). Los demás equipos argentinos que participan de esta Copa Libertadores tendrán los siguientes compromisos esta semana: Defensa y Justicia vs Universitario de Perú (miércoles 19.00), River Plate vs Junior de Barranquilla (miércoles 21.00), Racing Club vs Sporting Cristal (jueves 19.00), Universidad Católica de Chile vs Argentinos Juniors (jueves 19.00).

