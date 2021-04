» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 27/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

27 de Abril de 2021







COPA SUDAMERICANA Este martes comienza la segunda semana de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Arsenal de Sarandí, que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en la Copa de la Liga Profesional, buscará recuperarse de su derrota en el debut cuando reciba a Ceara de Brasil desde las 21.30 horas.



JOTA JOTA ES LÍDER Por la octava fecha del Apertura de la Primera B Metropolitana, Justo José de Urquiza le ganó 2-1 como local a Talleres (RE) y se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones con 16 unidades. Los otros dos partidos del domingo fueron: Cañuelas 0-2 Flandria y Sacachispas 1-0 San Miguel. Hoy cierran Colegiales vs Deportivo Armenio. ARRIMÓ EL CHARRÚA En el cierre de la novena fecha del Apertura de la Primera C, Central Córdoba de Rosario venció ayer 1-0 como visitante a Excursionistas y quedó como único escolta del líder Ituzaingo: el Charrúa se ubica a tres puntos de distancia del León, pero tiene dos partidos menos. SEMI DE CHAMPIONS Hoy comenzará la primera serie semifinal de la Champions League: Real Madrid será local ante Chelsea (16.00; ESPN). Mañana miércoles, en tanto, será el turno de Paris Saint Germain vs Manchester City. ARDE LA LIGA Atlético Madrid perdió 2-1 el domingo en su visita a Athletic Bilbao y, como Barcelona superó 2-1 a Villarreal como visitante, este jueves puede cambiar la cima de las posiciones de la Liga de España. Actualmente, Atlético Madrid tiene 73 puntos; Barcelona y Real Madrid suman 71; y Sevilla llegó a 70 (venció 2-1 a Granada con un gol de Lucas Ocampos). Pero este jueves, el equipo de Lionel Messi disputará su partido pendiente ante Granada y puede convertirse en el nuevo puntero del campeonato. DOBLETE DE CORREA El argentino Joaquín Correa marcó por duplicado para Lazio, que ayer superó 3-0 como local a Milan en el cierre de la 33ª fecha de la Serie A de Italia. Esto generó que Inter (le ganó 1-0 a Hellas Verona) amplíe su ventaja como líder y tenga 11 puntos de diferencia respecto al segundo puesto que ahora ocupa Atalanta (5-0 a Bologna). CAMPAZZO ASISTE Denver Nuggets sumó dos nuevas victorias en la NBA con importantes contribuciones de Facundo Campazzo, quien está aprovechando sus ingresos como titular ante las lesiones de Jamal Murray y Monte Morris. El sábado, en el triunfo 129-116 sobre Houston Rockets, el base cordobés sumó 5 puntos y 13 asistencias (récord personal); mientras anoche, en el éxito 120-96 ante Memphis Grizzlies, aportó 7 puntos y otras 8 asistencias. PELLA Y CORIA El bahiense Guido Pella se reencontró ayer con la victoria al superar 6-0, 2-0 y abandono a bielorruso Egor Gerasimov por la primera ronda del ATP 250 de Munich. En el mismo certamen, el santafesino Federico Coria también comenzó con el pie derecho al vencer 6-3, 3-6 y 6-2 al alemán Cedrik-Marcel Stebe. Los próximos rivales de los argentinos serán el australiano John Millman y el eslovaco Norbert Gombos, respectivamente. OTRA ÉPICA DE RAFA El domingo, el español Rafael Nadal conquistó su 12º título del Conde de Godó (ATP 500 de Barcelona) al superar 6-4, 6-7 y 7-5 al griego Stefanos Tsitsipas en una batalla de 3 horas y 40 minutos. Así, el manacorí regresó al segundo puesto del ranking mundial. En tanto, en la final del ATP 250 de Belgrado, el italiano Matteo Berrettini venció 6-1, 3-6 y 7-6 al ruso Aslan Karatsev.

Breves: Deportivas

27 de Abril de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar