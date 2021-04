En la segunda fecha del calendario de la AARA, Joel Romero, en Single Senior, y el Cuádruple Par Junior ganaron sus respectivas pruebas. Mientras Gregorio Zanini, en Single Sub 23, y el Doble Par Junior fueron terceros. El pasado fin de semana, en el Lago San Roque de Villa Carlos Paz, se desarrolló la segunda fecha oficial del calendario de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), bajo la organización y fiscalización de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL) y la Asociación Cordobesa de Remo (ACR). Allí, el sábado por la mañana, en la Regata Oficial CRIL N° 247, estuvo presente el equipo del Campana Boat Club que entrena Gustavo Hereñú, quien presentó cinco embarcaciones en esta oportunidad. Y el saldo fue positivo: el Celeste sumó dos oros y dos bronces. Una de las victorias del CBC fue aportado por el campeón panamericano Joel Romero, quien venció a Francisco Schoo (Club de Remo Teutonia) en la prueba de Single Senior. El segundo triunfo para la institución de nuestra ciudad lo aportó el Cuádruple Par Junior que estuvo integrado por Tobías Viera Veneziani, Juan Ignacio Paredes, Tomás Alonso y Santiago Geretto, quienes superaron al bote del Club de Remo Teutonia. Por su parte, Gregorio Zanini logró el tercer puesto en la prueba de Single Sub 23 al terminar por detrás de Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario) y Emiliano Calderón (Paraná Rowing Club) y por delante de Matías Leconte (Club de Regatas Corrientes). La segunda medalla de bronce llegó con el Doble Par Junior que conformaron Tobías Viera Veneziani y "Juani" Paredes, quienes finalizaron por detrás de los botes de Club de Regatas Rosario y el Club Náutico Zárate y por delante de las dos embarcaciones que presentó el Club de Remo Teutonia en esta prueba. La participación del CBC se completó con el 5º puesto de Tomás Alonso en Single Menor Masculino, prueba que fue ganada por Agustín Annese (Club de Regatas La Plata). La "Copa Conjunto" de esta Regata Oficial CRIL Nº 247 quedó en manos del Club de Remo Teutonia, que obtuvo cinco victorias al igual que Regatas Rosario y Náutico Zárate, aunque el desempate lo favoreció por contar con mayor cantidad de segundos puestos. Tras esta segunda fecha, en la tabla de puntaje acumulado manda Náutico Zárate con 130 unidades, seguido por el Club de Remo Teutonia con 106. Por su parte, el Campana Boat Club comparte el quinto puesto junto al Paraná Rowing Club con 26 puntos. La actividad del fin de semana en el precioso Lago San Roque continuó el sábado por la tarde con la disputa de la Regata Promocional de la Asociación Cordobesa de Remo (los locales se alzaron con la Copa Carlos Paz 2021 tras once victorias), mientras el domingo se realizó la VIII Regata de Velocidad CRIL, ganada por el Tigre Boat Club (sumó cinco triunfos). El CBC, por su parte, no presentó botes en ninguno de estos dos eventos. El calendario de la AARA marca que la próxima competencia oficial será el 22 y 23 de mayo en Potrerillos, provincia de Mendoza, donde también se disputarán una nueva regata promocional y una nueva fecha del Campeonato Argentino de Velocidad.

LOS REMEROS DEL CBC EN VILLA CARLOS PAZ (FOTO: MARIELA HEISE).





EL CUADRUPLE PAR JUNIOR LOGRÓ UNA DE LAS DOS VICTORIAS DEL CBC. ESTUVO INTEGRADO POR TOBÍAS VIERA VENEZIANI, JUAN IGNACIO PAREDES, TOMÁS ALONSO Y SANTIAGO GERETTO (FOTO: MARIELA HEISE).





EL DOBLE PAR JUNIOR CONFORMADO POR PAREDES Y VIERA VENEZIANI TERMINÓ EN EL TERCER PUESTO (FOTO: MARIELA HEISE).



Remo:

Boat Club sumó dos oros y dos bronces en la regata oficial de Villa Carlos Paz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar