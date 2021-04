Coronavirus: informan 45 nuevos contagios en Campana

Ahora son 762 los vecinos que cursan la enfermedad. Y 8.560 los casos totales. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 45 nuevos positivos de coronavirus en nuestra ciudad, que ahora acumula 8.560 casos totales desde que comenzó la pandemia. El registro de este martes fue el segundo más bajo de los últimos diez partes locales, pero, al no darse nuevas altas médicas, llevó a otro incremento de los casos activos: ahora son 762 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. En cambio, el promedio de los últimos siete días mostró un descenso considerable: pasó del pico de 71 alcanzado el lunes a los 61,6 de ayer. Finalmente, como tampoco se informaron decesos ayer, el cuadro de situación de Campana quedó conformado por 8.560 casos totales que se dividen en 762 que se encuentran activos, 7.645 que se han recuperado y 153 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 20:44 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 9.524 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es decir: 97 más respecto al informe del sábado y 964 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. Además, la Sala de Situación mantiene a Campana con 154 víctimas fatales, una más que las indicadas por ahora por la Secretaría de Salud municipal. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó 100 nuevos positivos y 115 altas médicas. De esta manera, acumula ahora 8.216 casos totales que se dividen en 1.349 que se encuentran activos, 6.674 que se han recuperado y 193 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar no brindó ayer informe local, pero de acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense, sumó 247 nuevos infectados. En tanto, Exaltación de la Cruz sumó 17 nuevos contagios, 10 altas médicas y 3 muertes. Así, su cuadro de situación presenta 2.313 casos totales que se dividen en 209 que se encuentran activos, 2.067 que se han recuperado y 37 que han fallecido. Finalmente, Pilar registró 429 nuevos infectados y 3 muertes. Con estas cifras, llegó a 33.348 casos totales que se dividen en 4.049 que se encuentran activos, 28.812 que se han recuperado y 487 que han fallecido.

