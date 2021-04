Entregaron colchones a las familias que viven en la barranca del Lubo

Lo hizo Somos Barrios de Pie, con el apoyo del diputado nacional Carlos Ortega y la diputada provincial Soledad Alonso. La situación de decenas de chicos es alarmante. Somos Barrios de Pie entregó la semana pasada colchones a familias que viven debajo de la barranca del barrio Lubo, una forma de compensar lo que desde la organización social llamaron "la ausencia del Estado". La asistencia se concretó con el apoyo del diputado nacional Carlos Ortega y la diputada provincial Soledad Alonso. Guillermo Varela, de Somos Barrios de Pie, comentó que la necesidad fue detectada "en la última tormenta que hubo", con un grupo de mujeres integrantes de la organización social visitando luego el asentamiento debajo de la barraca y relevando las prioridades. En ese sentido, el referente barrial aseguró que debido a la "situación económica gravísima" la "ausencia del Estado es tremenda". "Ahí no hay Estado, no hay derechos", sostuvo Varela. Entre las falencias más urgentes, se encuentra la falta de un acceso para que puedan ingresar ambulancias y bomberos frente a una emergencia, materiales de construcción para que los vecinos puedan mejorar sus hogares -hoy de chapa y madera o cartón- y agua potable. Según Varela, el asentamiento ha crecido desde el desembarco de la pandemia porque muchos vecinos que antes alquilaban en Lubo, Dignidad, San Cayetano, Otamendi o La Josefa han visto recortados sus ingresos y no han podido mantener sus hogares. "Uno se pone muy mal porque ve que el Estado no llega", insistió el referente. El testimonio de una de las vecinas del asentamiento revela que el Estado está, pero de manera ineficiente. Maura cobra la pensión no contributiva para madre de siete hijos y además sus hijas perciben la asignación universal. En un contexto de altísima inflación y falta de ingresos complementarios fruto del trabajo, estas ayudas se vuelven insuficientes y dejan al descubierto los límites del modelo asistencialista que tanto el kirchnerismo como el macrismo implementaron en los últimos años. "Yo vivo en la barranca, que es un lugar que está olvidado. No aparece nadie para ayudarnos y hay muchas necesidades. Hay muchos vecinos y yo en mi caso por ejemplo tengo muchos hijos que están separados y están conmigo y hay muchos chicos, tengo muchos nietos a mi cargo y necesitamos muchas cosas", contó la mujer en ronda de prensa. Guillermo Varela agradeció las gestiones de los diputados Ortega y Alonso que facilitaron la entrega de los colchones y en vista de la emergencia en la zona de la barranca del Lubo volvió a solicitarle al intendente la conformación de un "Comité de Crisis" porque "la política tiene que servir para resolver estas cosas". Por lo pronto, adelantó que Somos Barrios de Pie "va a empezar a trabajar en la barraca para generar un diagnóstico y ver cómo se puede acercar al Estado a los vecinos que allí viven".







Entregaron colchones a las familias que viven en la barranca del Lubo

