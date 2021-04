P U B L I C



La Dirección General de Tránsito y Transporte y Prefectura Naval Argentina continúa con controles en distintos puntos. El objetivo es la prevención de delitos como también el cumplimiento del DNU con respecto a la prohibición de circular. Desde el Municipio informan que durante todo el fin de semana se realizaron distintos operativos de control vehicular tanto estáticos como dinámicos. En esta oportunidad, se contó con la participación de Prefectura del área de Prevención Ciudadana y Policía junto a la Dirección General de Tránsito y Transporte. "A pesar de que la gran mayoría de los vecinos controlados llevaban la documentación en condiciones con las pertinentes habilitaciones para conducir, se procedió a incautar 20 de vehículos (motos y autos), cuatro de estos fueron por alcoholemia positiva", detallaron desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. Además, anticiparon que estos operativos van a continuar ya que "el objetivo principal es la prevención de delitos de modalidad motochorros como también el cumplimiento del DNU Nacional con respecto a la prohibición de circular". No obstante, desde el Municipio expresaron sinceras disculpas ante las molestias ocasionadas a los vecinos que aun contando con toda la documentación necesaria para circular deben demorarse en los controles. Asimismo, advirtieron que se consideran severas infracciones la falta de documentación pertinente, no utilizar casco, no poseer visible la patente o caños de escape no originales. Ante todas estas situaciones, se los invita a regularizar la situación, a los fines de evitar inconvenientes que pueden llegar al secuestro del rodado. "Lo mismo para aquellos conductores que en el horario permitido conducen habiendo consumido bebidas alcohólicas, no deben hacerlo o en su defecto deberán circular con un conductor responsable designado", completaron.











Más operativos de control vehicular para prevenir delitos en Campana

