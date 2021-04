Así lo aseguró la titular del cuerpo Deliberativo. "Muchos vecinos mayores de 70 años que recibieron la Sputnik-V están a punto de cumplir los 3 meses de vacunados y no saben cuándo recibirán la segunda dosis", agregó. El ritmo de vacunación contra el coronavirus en Campana y en la Argentina es muy lento. De acuerdo a datos oficiales, la aplicación de la segunda dosis de las distintas vacunas que se utilizan en el país alcanzó a menos de 2.000 vecinos de la ciudad, es decir menos del 2% de la población, según explicó la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Casaretto. "En medio de esta suba de casos, es preocupante el bajo nivel de vacunación que sigue habiendo y sobre todo el bajísimo número de vecinos que han recibido hasta ahora la segunda dosis y que están inmunizados. Muchos vecinos mayores de 70 años que recibieron la Sputnik-V están a punto de cumplir los tres meses de vacunados y no saben cuándo recibirán la segunda dosis", destacó la titular del cuerpo Deliberativo. "Esta segunda ola se enfrenta con más vacunas, no con más restricciones, y sin embargo, vemos como nadie le garantiza a los vecinos que ya recibieron la primera dosis cuando van a recibir la segunda", destacó. La presidenta del HCD, volvió a pedir a los vecinos que se sigan cuidando y que sobre todo eviten las reuniones y los encuentros con amigos y familia.

