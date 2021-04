El programa Sembrando Campana culminó con la entrega de los kits de semillas

En coincidencia con el Día de la Tierra, el Frente Grande Campana y la Agrupación Néstor Kirchner Campana finalizaron la etapa de entrega de semillas de la temporada otoño - invierno del programa de huertas que realizan en conjunto, alcanzando 150 familias de diversos barrios de nuestra ciudad. El 22 de abril de cada año se celebró el Día de la Tierra. Allá por 1970 surgió un movimiento ambientalista que salió a las calles a manifestarse por un medio ambiente más saludable. Eran tiempos donde personas de ciudades industrializadas daban cuenta de la contaminación y la necesidad de volver a lo orgánico, fortalecer los ambientes ahorrando energía, volvernos autosustentables, ante la necesidad de frenar la destrucción de la tierra. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde los setentas, y ahora en el marco de la pandemia, que azota al planeta, esas corrientes han vuelto renovadas. Muchísimas personas por propia iniciativa, al igual que organizaciones y la mayoría de los municipios industrializados se han volcado al reciclaje de orgánicos y no orgánicos, como manera de frenar la basura generada por la vida cotidiana, es así que plantar árboles, utilizar electrodomésticos de bajo consumo, utilización de pilas recargables, el uso de las bolsas de mandados de tela, y el cultivo de propios alimentos, son formas con que el común de la gente colabora con la sanidad del ambiente, y por ende de sus familias y las comunidades donde están insertas. Esos principios fueron los que motivaron al trabajo en unidad de la Agrupación Néstor Kirchner y el Frente Grande Campana, para lanzar durante el 2020 el programa "Sembrando Campana", para impulsar huertas familiares en los hogares de la ciudad. "Creemos en vivir, educar y trabajar la tierra, como una parte más de nuestras actividades cotidianas, conectarnos con la naturaleza, y producir nuestro propio sustento, es por eso que sentimos este 22 de abril tan marcadamente, porque la soberanía alimentaria es parte de ese sistema de cosas buenas para el planeta", mencionó la encargada técnica del proyecto, la Ingeniera Agrónoma, Sabrina Caporossi. Al respecto la Diputada Soledad Alonso, referente de la Agrupación Néstor Kirchner, comentó que "Está comprobado que las huertas familiares mejoran la capacidad de las comunidades para enfrentar los problemas relacionados con la seguridad alimentaria, nutrición, salud, brindando además aprovisionamiento durante la estación productiva y la no productiva, mediante la conservación de los alimentos, el hecho de la fabricación de salsas, dulces, conservas en general, hace que las familias prolonguen en el tiempo los resultados de su labor". Además celebró el crecimiento de la demanda para esta segunda etapa, "A través del boca en boca de los beneficiarios de la primera entrega y de las redes sociales nos llegaron muchos más pedidos de familias que querían participar, llegamos a 150 hogares. Estamos sumamente felices con la respuesta de la sociedad campanense a nuestra propuesta". Gustavo Parravicini, presidente del Frente Campana, indicó que hace varios días los espacios vienen recorriendo los barrios para entregar los kits de semillas. "La temporada Otoño - Invierno, nos ha demostrado que vamos por buen camino, las familias, todavía están cosechando verdura de la temporada veraniega, armando su compostaje para mejorar la tierra de cara a la temporada invernal, y en muchos casos hemos recibido comentarios de ahorro en el gasto de la canasta familiar de dinero antes destinado a compra de verduras; si bien hay familias que hacen esto desde hace mucho tiempo, otras han comenzado a hacerlo durante la pandemia, y nos han comentado además los beneficios anímicos de cultivar el suelo, durante esta fase tan dura que nos toca vivir". El Frente Grande Campana y la Agrupación Néstor Kirchner coincidieron en que el programa de huertas "ha realizado un aporte invalorable a la mesa de muchas y muchos campanenses, demostrando que el ejercicio de la soberanía alimentaria es posible mediante el cultivo de sus propios alimentos, por poco espacio que se tenga". Se han entregado en más de 150 kits de semillas, a familias distribuidas entre los barrios Santa Florentina, La Esperanza, Dignidad, La Josefa, Lubo, Centro, Las Campanas, San Jacinto, Villanueva, Las Praderas, Otamendi, Santa Brígida, El Portal, Albizola y varios sectores del casco céntrico. Dentro de un mes la Ingeniera Agrónoma a cargo del programa comenzará con las recorridas a las huertas para asistir a las familias y seguir la evolución de la siembra. No obstante ante cualquier duda que vaya surgiendo durante el trabajo las familias podrán comunicarse por whatsapp al 3489556942.











