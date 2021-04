Impiden la exportación de oxígeno mientras continúe la crisis sanitaria

Lo resolvió el gobierno en reunión con tres de las principales empresas fabricantes. La pandemia de coronavirus golpea con más fuerza que nunca y los temas prioritarios para evitar el colapso sanitario se multiplican. Preocupa la suba de casos, la ocupación de camas de terapia intensiva, la demora en la llegada de vacunas y ahora se sumaron los problemas en la provisión de oxígeno, para que todos los centros de salud del país, especialmente los del ámbito metropolitano, puedan atender a todos los pacientes que requieran este insumo. La demanda de oxígeno para uso medicinal creció entre un 300 y un 330 por ciento en estos últimos días, lo que disparó las alarmas en el Gobierno nacional. Por eso, el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunieron en el salón Eva Perón de la Casa Rosada con representantes de las empresas proveedoras de oxígeno. Allí, entre otras medidas, se acordó que el Gobierno "impedirá la exportación" mientras continúe la crisis sanitaria. "El marco normativo que estamos generando también va a impedir la exportación de este producto por el período que dure la emergencia. El objetivo no es afectar un mercado, sino tener en claro que hoy tenemos una situación que requiere mayor provisión en los hospitales", afirmó Kulfas. "La secretaría de Comercio Interior también dictará normativa complementaria en términos de la ley de abastecimiento, para asegurar que la provisión exista, que tenga precios establecidos en estos días y que no haya ningún tipo de abusos o especulación de un bien tan fundamental para este momento tan duro de la pandemia", agregó el Ministro, tras el encuentro con el director de la empresa Air Liquide, Gonzalo Ramón; Carlos María Brea, de INDURA; y Rómulo Santana, de LINDE. Asimismo, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo informó que ya ordenaron "direccionar toda la oferta que se destinaba a abastecer al sector industrial a abastecer al sector de la salud". "Es decir que todo el oxígeno que hoy se produce en la Argentina tiene como prioridad absoluta abastecer hospitales, clínicas y demás centros de salud", insistió. "El problema es la distribución, no la producción", había comentado una fuente del Ministerio de Salud bonaerense. El viceministro de esa cartera en la provincia que gobierna Axel Kiciloff, Nicolás Kreplak, había tenido un encuentro este lunes con varios de los empresarios del sector y, si bien el diálogo estuvo envuelto en cierta tensión, la explicación que le dieron es que deben adaptar la logística para abastecer a los distintos puntos del país. Es por eso que varios directores de hospitales, clínicas y sanatorios empezaron a enviar recomendaciones sobre la administración de oxígeno. Para evitar una tragedia por falta de camas y oxígeno, Kicillof, junto a Daniel Gollan, su ministro de Salud, ya habían comenzado a reforzar la reserva de oxígeno medicinal en los principales centros asistenciales. Durante el último fin de semana, por ejemplo, en el municipio de Ensenada, se terminó de instalar una planta móvil de producción de oxígeno "para abastecer a los hospitales, que sufren una alta demanda en estos momentos críticos, y evitar que los bonaerenses se queden sin ese recurso vital, tal como sucedió en distintos países de Europa y de la región", según informó Gollan. La provincia también adquirió 300 concen-tradores "para proporcionar oxigenoterapia a los pacientes y mantener estable el nivel de oxígeno en sangre", dijo, y precisó que "fueron instalados en el Hospital El Dique, de la Región Sanitaria XI, para ser distribuidos según las necesidades de los centros de salud". La planta móvil fue ubicada en el polideportivo municipal de Ensenada. Desde otros distritos también empiezan a tomar previsiones. Más allá del refuerzo de camas que hará el gobierno provincial en La Plata, Pilar, Almirante Brown, Florencio Varela y Moreno, en Mar del Plata, por ejemplo, la Municipalidad acondicionó 50 habitaciones con más de 100 camas en hoteles de la ciudad balnearia para derivar a pacientes de casos leves y moderados. Serán utilizados en el caso de que se deban descomprimir los espacios sanitarios. También con una ocupación de camas UTI que ronda el 90 por ciento, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, aseguró este martes que la provincia está "al límite de una crisis de oxígeno" por la duplicación del uso de ese insumo para pacientes que padecen covid-19. "Se está usando más del doble que el año pasado", dijo la funcionaria.

La demanda de oxígeno para uso medicinal creció entre un 300 y un 330 por ciento en estos últimos días, lo que disparó las alarmas en el Gobierno nacional.



Impiden la exportación de oxígeno mientras continúe la crisis sanitaria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar