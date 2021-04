P U B L I C







Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas Antes de continuar los temas sobre Prevención del Delito que se vienen tratando en las últimas notas, y también con el objeto de producir un tiempo para reflexionar sobre lo dicho, no se puede dejar de opinar sobre la última serie de acontecimientos que absorbieron el interés de la "ciudadanía" sobre la pandemia y sus hechos satélites, que en definitiva no dejan de, (yo diría enloquecernos), atraer la atención hacia factores totalmente ajenos, a lo que sería en un antiguo dicho "la verdad de la milanesa" que es lo que nunca debe de perderse de vista pues es lo único que se debe solucionar: ¿Cómo encontramos la fórmula de terminar con el flagelo que amenaza a todos los argentinos? A la humilde y desinteresada forma de ver las cosas, sin ser técnico en ninguna de las disciplinas que se mezclan vaya a saber con qué fin, sin riesgo a equivocarme, el único problema real a solucionar es la salud de la población. Cada quien habla, sustenta argumentos que en alguna parte tienen algo de razón. Sería vano tratar de enumerarlos, pues esta columna no se publicaría porque no tendría espacio suficiente, por lo cual sólo trataré de poner en juego el significado de una palabra, muy usual en los últimos años, y que considero muy práctica, "mediación". Por su significado es un método alternativo para evitar conflictos y resolverlos, teniendo como finalidad poner de acuerdo a quienes de otra manera estarían inmersos en una maraña de la cual no podrían considerar salir sin un largo y tedioso tiempo que daría intervención a un sinnúmero de nuevas posibilidades que solo lograría llegar a un final, en algún momento del tiempo, luego del desgaste natural de los litigantes y un gran deterioro que marcaría en cada uno su vida sin dejar en definitiva conforme a todo los intervinientes. Los conflictos son parte de la convivencia en la sociedad y hay que tratar de salir de ellos con el mínimo rastro que endurezca la interrelación entre los intervinientes, generando instancias de acercamiento y diálogo. ¿Cómo podemos lograr esto? Buscando los medios para que los diálogos sobre los conflictos se transformen en aportes de planteamiento de soluciones para definir las situaciones en litigio. En el caso sobre el que intento avanzar, se debe lograr una solución donde nadie salga perjudicado, debido a que todo lo que se haga será exclusivamente para el grupo generado dentro de las mismas circunstancias del conflicto: "el pueblo soberano" formando parte del mismo. No se puede esperar solucionar esto que está sucediendo con una elección. Solo puede tener solución con el compromiso adquirido por los protagonista que con su accionar están abriendo el camino para su engrandecimiento o su indiscutible decadencia arrastrando consigo a quienes debían defender y gobernar como juraron oportunamente. Esto no es para solo una parte de quienes nos gobiernan, sino para todos los que en este momento están como oficialistas, como oposición y como aves de rapiña escondidas en las sombras para ver qué beneficio pueden sacar del caos. Todos son parte del problema, por lo tanto todos tienen que ser parte de la solución. Recuerden "si no hay problema, no hay solución". "Si el problema existe tiene solución". Fuentes consultadas: unibe.edu.py; Wikipedia; facpce.org.ar.-

De Todo un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 12)

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar