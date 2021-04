Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Águila (características, qué come, dónde vive y tipos de águilas) águila, mente nítida clara, objetiva, ir más allá de lo aparente, expansión de conciencia, justicia, curación de heridas del pasado. DÍA 277 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 25 - KALI DE LA LUNA PLANETARIA DEL PERRO DEL 4/4 AL 1/5. 4TO DÍA DE LA SEMANA AMARILLA DE MADURACIÓN. HRIM (MANTRA) - KALI - CHAKRA SACRO - CATALIZA. KIN 135 - ÁGUILA ENTONADA - ÁGUILA 5 GUIADA POR LA NOCHE. Seguimos vibrando alto en el tubo del Tzolkin, en la columna vertebral del Calendario. Visión amplificada, el poder "ver" al águila le dicen el vidente. Poder ver más allá de lo que aparenta ser, poder ver en su totalidad. La Energía oculta del día es el Enlazador de Mundos, si la podemos incorporar y potenciar, esta energía nos ayudará a soltar las obsesiones que tiene el Águila, (sino esta en eje), y desapegar, elevarnos, tomar vuelo. La Noche nos guía hoy para que podamos perder los miedos, que podamos soñar que las cosas son posibles, el Águila nos ayuda a ver más nítidas las situaciones, y así conectar con el disfrute que es el propósito del Mono, estos 13 días. Jornada donde podemos vernos como salidos de nuestro cuerpo y darnos más valor, ¡Saber lo que valemos realmente! El Águila debe trabajar el perfil bajo, volar bajo, pero luego subir inmediatamente sino arruinará su propio plan de ascensión. Cuando sube, se entrega al ritmo universal que le trasmite información para que todos podamos iluminar nuestra conciencia. Energía visionaria no ayudará a estar un paso adelante. Hoy si no estamos en nuestro centro nos puede costar mucho expresar lo que sentimos El Águila es la justicia que vibra en fortaleza, que se haga justicia real en esta Argentina y en el mundo también, que tiemblen los embusteros y fabuladores. Hoy esta Energía nos aporta el poder de hacer justicia. El Tono 5 es nuestro poder interno, nuestra autoestima. Evitemos ponernos controladores, obsesivos, y aprovechemos este día para hacer algo para nosotros, estar un rato en soledad, haciendo lo que nos gusta para recargar energía. ¡Buena jornada para todos!



Águila 5 - Energía del 28/04/2021 - Onda Encantada del Mono

Por Alejandra Dip

