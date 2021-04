Efemérides del día de la fecha, 28 de Abril

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2003, en este día se hace hincapié en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a la vez que se promueve el trabajo seguro, saludable y decente. Asimismo, en esta fecha el movimiento sindical mundial celebra su "Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados", en la que honra la memoria de los trabajadores víctimas de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. El tema de este año es "Anticiparse a las crisis, prepararse y responder: Invertir hoy en sistemas resilientes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)" y tiene el propósito de resaltar la importancia de invertir en SST para prevenir la propagación del Covid-19 en el lugar de Trabajo.

La OIT estima que cada año más de 2,78 millones de trabajadores mueren a causa de accidentes laborales y enfermedades profesionales; además, anualmente se producen 374 millones de lesiones en el ámbito laboral. Guy Ryder, Director General de la OIT, expresó que a raíz de la crisis ocasionada por el brote de Coronavirus es fundamental invertir en Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): "Invertir en ellos será esencial si queremos estar preparados para futuras crisis".

ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN MUNDIAL SUB-20

Hace 26 años la Selección Argentina Sub-20 vencía 2 a 0 a Brasil y se consagraba campeón mundial sub-20 en Qatar. La primera vez que la "albiceleste" conquistó este título fue en el año 1979 en Japón; bajo el mando de César Luis Menotti, el equipo compuesto por Ramón Díaz, Diego Maradona, Osvaldo Escudero y Gabriel Calderón tuvo un desempeño impecable.

Dirigida por José Pekerman e integrada por Joaquín Irigoytia, Juan Pablo Sorín, Walter Coyette, Ariel Ibagaza, Leonardo Biagini y Francisco Guerrero, la selección sub-20 pasó la fase de grupos con facilidad detrás de Portugal. En cuartos de final triunfó 2 a 0 ante Camerún con tantos de Guerrero y Coyette. En las semifinales aplastó a España 3 a 0 con goles de Biagini, Coyette y Chaparro. La final se disputó en el Estadio Internacional Khalifa ante Brasil, selección favorita a quedarse con el título, que cayó 2 a 0 por obra de Biagini y Guerrero. Sobre este título, Sebastián Pena expresó: "Siempre se va hablar de ese título, porque fue el primero de Pekerman y se dio en un momento en el que Argentina venía de un tiempo largo sin lograr nada en las juveniles".

SE LANZA "PROBLEM"

Un día como hoy en el año 2014, Ariana Grande lanzaba el sencillo "Problem". Perteneciente al álbum "My everything" (2014) y compuesta por Savan Kotecha junto a Max Martin e Iggy Azalea, la canción es acerca de: "La sensación de estar absolutamente aterrorizada de volver a estar en una relación con un chico que no le hace bien, pero lo necesita más que nada".