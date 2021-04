P U B L I C



El campanense repasó cómo llegaron a conformar la estructura propia que hoy mudaron por completo a la ciudad y que los encuentra compitiendo en el Rally Federal, que decidió postergar la fecha que este fin de semana se iba a desarrollar en Rojas. No siempre es posible charlar con Gerardo Emma, dadas sus obligaciones laborales. Sin embargo, el hombre es parte de "una familia de rally" y para esa pasión siempre se encuentra "un tiempito". Incluso para repasar cómo llegó a esta rama del automovilismo: "Venimos de una provincia como Córdoba, donde el rally te corre por las venas. Y mi padre fue parte de esta historia. O sea: que nosotros corramos en el rally no hace más que darle una continuidad a lo que comenzó el viejo, al que aprovecho para mandarle un saludo, ya que anduvo complicado de salud. Por suerte está saliendo bien", explica Gerardo en el comienzo de la charla. -Pero vos, acá en la zona, corriste en karting. -Je, sí, claro. Mi hermano también. Uno siempre quiere correr en algo y en aquel momento se dio esa posibilidad y probamos. Es más: anduve muy bien y estuve ahí de ganar un campeonato, pero el destino no lo quiso. En esa carrera final no pude llegar y perdí el título, pero me quedaron los mejores recuerdos -Y después llegó el rally. -Sí, con mis hermanos armamos un equipo y pudimos llegar a tener nuestros propios autos. Eso también nos potenció para seguir corriendo hasta este presente. Y luego, la llegada de los Mini Cooper provocó un disparador impresionante en la categoría y es como que todo el equipo tomó mayor resonancia. La gente llegaba a los boxes para ir a ver a nuestros autos. -Transitaron dos categorías a lo largo de estos años. -Sí, hicimos el Rally Mar y Sierra y el Rally Federal, donde estamos corriendo en este momento. Pero los cambios fueron de la mano con la posibilidad de encontrar un parque interesante de autos para la clase en la que venimos participando, que a veces no tiene el caudal de autos que uno quisiera. Eso nos hacía dudar dónde ir, pero ahora creo que nos quedaremos en el Federal -¿Son dos propuestas diferentes? -Cada una tiene lo suyo, pero básicamente el tema más destacable es que corríamos con pisos diferentes. En el Rally Mar y Sierra hay arena y eso te obliga a manejar distinto. Mientras en el Federal son caminos de tierra. A nosotros nos gustan ambos. -Durante mucho tiempo armaron y atendieron sus autos fuera de Campana, pero actualmente cuentan con su estructura en la ciudad. ¿Cómo se dio este paso? -Lo hablamos mucho entre nosotros y decidimos mudar todo para acá, porque evidentemente nos queda cerca a todos y podemos seguir más de cerca todo lo que se va realizando en los autos. Si se necesita, podemos pasar por el taller todos los días. Estamos contento con el cambio: en la calle Coletta tenemos el galpón y allí se hace todo. Además, pudimos cerrar con Carlos Devesa, que nos atiende el tema de los amortiguadores. Es una persona con mucha capacidad y muy profesional en lo suyo. Así vamos trabajando con todo lo local. Hoy por hoy, los autos están en pleno desarrollo y creemos que hasta con el auto de Vicky, que volcó, se puede llegar a rearmar y estar en la próxima fecha en Rojas. Al menos los chicos están trabajando para llegar en forma y termino. -Este fin de semana se iba a correr en Rojas. -Sí, pero con la situación sanitaria actual, la realización de cada fecha es día a día. Finalmente, este lunes nos comunicaron que se decidió postergar el XXXII Rally de Rojas que iba a comenzar el viernes. De todas maneras, los trabajos siguen en los autos para no dejar nada librado al azar. -Cada vez son más Emmas en el equipo. -Je... Nosotros vamos en familia a correr: hermanos, sobrinos y sobrinas. En un punto está bueno y seguramente ellos siguen nuestros pasos, quizás como hicimos nosotros con papá. No queda duda que somos una familia muy de rally.



Automovilismo:

Gerardo Emma; "Somos una familia de rally"

