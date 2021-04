Breves: Deportivas

P U B L I C



LONDERO Y SU PRESENTE Ayer, en su debut en el ATP 250 de Estoril, el argentino Juan Ignacio Londero sufrió una nueva derrota al perder 6-3 y 7-5 con el francés Richard Gasquet. "A mí el virus (Covid-19) me pegó fuerte y hay días que no tengo energía. Me cuesta competir en estas condiciones. Lo positivo de hoy es que, al menos, pude competir", contó el cordobés tras su eliminación. Hoy, el ATP 250 de Munich, Guido Pella y Federico Coria buscarán los cuartos de final cuando se enfrenten al australiano John Millman y al eslovaco Norbert Gombos respectivamente.



TRIUNFOS EN CHALLENGERS En el Challenger de Ostrava (República Checa) ayer ganaron Renzo Olivo (6-3, 3-6 y 6-4 al austríaco Lucas Miedler) y Tomás Etcheverry (1-6, 6-4 y 6-2 al local Zdenek Kolar). El lunes, en este mismo certamen, Sebastián Báez había superado 6-2 y 6-2 al checo Martin Krumich. En tanto, en el Challenger de Roma, Juan Manuel Cerundolo venció ayer 7-5 y 7-5 al francés Tristan Lamasine, mientras Andrea Collarini derrotó 6-1 y 6-4 al también galo Hugo Gaston. SE BAJÓ NADIA La rosarina Nadia Podoroska confirmó su baja del WTA 1000 de Madrid. "El dolor en la cadera me lo impide y con mi equipo preferimos enfocarnos en los trabajos de recuperación para competir en las mejores condiciones", contó al número 45 del ranking mundial. QUIMSA AL FRENTE Ayer comenzó una de las dos series semifinales de la Liga Nacional de Básquet: Quimsa de Santiago del Estero superó 85-78 a Boca Juniors con destacadas actuaciones de Ismael Romero (22 puntos y 9 rebotes) y Leonardo Mainoldi (16 puntos). En tanto, Leonel Schattmann (19) y Nicolás De los Santos (18) fueron los máximos anotadores del Xeneize. La segunda serie semifinal la protagonizan San Lorenzo de Almagro y San Martín de Corrientes, que se medirán hoy desde las 18.00. NOVENA DE JAGUARES Jaguares XV logró su noveno éxito consecutivo en la Súperliga Americana de Rugby (SLAR) al vencer 40-26 a Olimpia Lions de Paraguay en el estadio Charrúa de Montevideo. De esta manera, el equipo argentino se mantuvo con puntaje ideal, aseguró el primer puesto y ya tiene definido rival en semifinales: el propio equipo guaraní, que finalizará la fase regular en el cuarto puesto. Antes, el sábado 1º de mayo, Jaguares se medirá frente a Peñarol Rugby de Uruguay (2º) por la última fecha. RUGBY DE LUTO El coronavirus golpeó al rugby de Buenos Aires: a los 35 años falleció ayer Joel Rutigliano, jugador de Berisso Rugby Club (que participa del campeonato de Desarrollo de la URBA), quien estuvo 19 días internado en el Hospital Rossi de La Plata con asistencia mecánica respiratoria. SUDAMERICANO, SIN SEDE El 52º Campeonato Sudamericano de Atletismo iba a realizarse a partir del 14 de mayo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Sin embargo, debido a la situación sanitaria actual, Buenos Aires no será sede y tampoco Argentina, a pesar del intento de la CADA de mudar el evento a Concepción de Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

Breves: Deportivas

28 de Abril de 2021

