Anoche superó 2-0 a Santos con goles de Tevez y Villa. En cambio, Vélez cosechó su segunda derrota. Hoy, River recibe a Junior de Barranquilla; y Defensa y Justicia, a Universitario de Perú. Con cinco jóvenes de sus divisiones juveniles en la formación titular y goles de Carlos Tevez y Sebastián Villa en el segundo tiempo, Boca Juniors venció anoche 2-0 como local a Santos de Brasil y consiguió su segunda victoria consecutiva en el arranque de la Copa Libertadores de América. Las presencias de Nicolás Capaldo y Agustín Sandez, pero sobre todo la continuidad del tridente Cristian Medina-Alan Varela-Agustín Almendra en el mediocampo, destacan en este presente del conjunto de Miguel Ángel Russo, que quedó como único líder del Grupo C (hoy juegan Barcelona de Ecuador y The Strongest de Bolivia para completar la fecha). Un arranque diametralmente opuesto tuvo Vélez Sarsfield, que anoche cayó 3-1 en su visita a Liga Deportiva Universitaria de Quito. El Fortín había perdido con Flamengo en el debut y ahora sufrió su segunda derrota en fila. El equipo brasileño goleó ayer 4-1 a Unión La Calera de Chile y se mantuvo como líder de Grupo G: suma 6 unidades, dos más que Liga de Quito. En tanto, este miércoles saldrán otros dos equipos argentinos a la cancha. Por un lado, River Plate recibirá desde las 21.00 horas a Junior de Barranquilla en busca de su primera victoria, luego del empate 1-1 con Fluminense como visitante en el debut. En el Millonario son bajas Matías Suárez (aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid) y Jonathan Maidana (contagio confirmado). Mientras que, desde las 19.00 horas, Defensa y Justicia será local ante Universitario de Perú por la segunda fecha del Grupo A. Tras su empate frente a Independiente del Valle en Ecuador, el conjunto de Florencio Varela va por su primer triunfo para no perderle pisada a Palmeiras, que anoche goleó 5-0 a Independiente del Valle y llegó a los 6 puntos. Ayer martes también jugaron: Atletico Mineiro 2-1 América de Cali e Inter de Porto Alegre 4-0 Deportivo Táchira. Mientras que hoy miércoles también se presentarán: Nacional de Montevideo vs Atlético Nacional de Medellín, Cerro Porteño vs La Guaira, Independiente Santa Fe vs Fluminense, Barcelona de Guayaquil vs The Strongest y Olimpia vs Always Ready.

TEVEZ ABRIÓ EL CAMINO A LA VICTORIA PARA EL XENEIZE. CUATRO POR SUDAMERICANA Por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021 hoy tendrán acción cuatro equipos argentinos. El primero en salir a la cancha será Independiente, que recibirá a Montevideo City Torque desde las 19.15 horas. El Rojo debutó con victoria al superar 3-1 como visitante a Guabira de Bolivia y buscará recuperar la cima de las posiciones del Grupo B que ahora le pertenece a Bahía de Brasil (4 puntos), que ayer goleó 5-0 a Guabirá. En tanto, en duelo argentino de perdedores de la primera fecha, San Lorenzo visitará a Rosario Central desde las 21.30 horas. Ambos buscarán un triunfo que les permita acercarse a la cima del Grupo A que comparten Huachipato de Chile y 12 de Octubre de Paraguay con 4 unidades (anoche igualaron 0-0). Otro que jugará por la recuperación será Tallleres de Córdoba, que visitará a Deportes Tolima de Colombia desde las 21.30 horas. Por la primera fecha del Grupo G, "La T" cayó 2-1 con Emelec como local, mientras el Tolima perdió 2-1 en su visita al Bragantino de Brasil. La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzó ayer y tuvo a Arsenal de Sarandí como único equipo argentino en acción: los dirigidos por Sergio Rondina igualaron 0-0 como locales ante Ceara de Brasil y sumaron su primer punto en el Grupo C. En tanto, mañana jueves jugarán Lanús (será local ante Gremio de Porto Alegre) y Newells (recibirá a Libertad de Paraguay, equipo del campanense Adrián Martínez).

Copa Libertadores:

Boca volvió a ganar y consolidó su buen momento

