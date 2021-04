Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del jueves, 29/abr/2021. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del jueves, 29/abr/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Destinadas a la danza Día del Trabajador:

En el marco del Día Internacional de la Danza, Nilda Caballero y Claudia Giuppone rememoran sus comienzos en la danza y cuentan cómo se adaptaron a la pandemia y sus planes para este año. Nilda Caballero dio sus primeros pasos de baile en una academia de danza de General Pacheco antes de arribar a Campana y convertirse en alumna de Maridelfa Orlandi, una de las personas más significativas de su vida, con la que aprendió a amar su profesión: "No solamente me enseñó a bailar o tocar las castañuelas, me enseñó a que la profesión dejaba de ser un juego para convertirse en algo importante y lo tomé como eso". A los 11 años se recibió de Profesora Superior de Danza y comenzó a dar clases en el living de su casa hasta que sus alumnas fueron un número considerable y debió continuar en el Club Independiente (durante 25 años) y, posteriormente, en el Club América (durante 17 años). A su vez, siguió formándose en Tap, Jazz, Flamenco y Árabe. A lo largo de los años, Nilda continuó formando a generaciones de niñas en la Escuela Municipal de Danza y el Ballet Municipal que dirigió durante 35 años. Impulsada por su directora, Maridelfa Orlandi, abrió su propio estudio de danza en el año 2009. Siete años después, el Studio de Danzas y Artes Nilda Graciela Caballero abrió sus puertas en Boulevard Sarmiento 293. Actualmente, Nilda es la Directora General y Académica del mismo, donde se dictan clases de Español, Clásico, Árabe, Contemporáneo, Jazz, Tap, Ritmos latinos, Elongación y Acrobacia Aérea (tela, aro y trapecio): "Lo que yo empecé hace 52 años jugando hoy no solamente es algo muy plantado sino que es familiar". Acompañada por su hijo, Ariel Adrián Mernies (Director coreógrafo Artístico) y las Profesoras Evelyn Corroza (Grupo Infantil), Florencia Pissani (Acrobacia Aérea) y Jezabel Sgro (Árabe) a diario le transmiten a sus alumnas la pasión por la danza: "Para mí es un orgullo que mi hijo este al lado mío, mi equipo de profesores y haber formado a muchos profesionales que hoy están trabajando en la danza". Debido a la pandemia, el estudio tuvo que cerrar durante meses, en los cuales Nilda y Ariel adaptaron el edificio a los protocolos; en la entrada pusieron un arco sanitizante, alfombras para sanitizar el calzado, stickers para respetar la distancia social, adoptaron el uso obligatorio de tapabocas y tomar la temperatura antes de ingresar, entre otras cosas. "Desde el primer día que cerramos ya estábamos pensando como volver a abrir. La alumna tiene que entrar al salón de una manera que se sienta segura" comenta Mernies. Con el acompañamiento del Municipio y el Club de Leones de Campana, en el mes de febrero volvieron a presentarse al público con el espectáculo "Desafiando la gravedad": "Volver al escenario y que las chicas bailen fue maravilloso. En este contexto, fue algo hermoso volver a sentir al público otra vez" asegura Mernies. En lo que respecta a los planes para este año, Nilda especificó que tienen varios proyectos y que se están enfocando en lo técnico en las clases: "Son muchos proyectos pero vamos paso a paso. Estamos buscando que se perfeccione más el paso, el grupo, que se lo contenga más en un momento tan difícil como el que es hoy". "La danza es hermosa, yo estoy convencido de que el arte también va a salvar al mundo" agrega Mernies. En esta jornada tan especial para la danza, Nilda Caballero quiere dejar el siguiente mensaje: "Si te vas a dedicar a la danza hacelo porque lo amas. Si vas a ser bailarina perfeccionate, no te quedes con lo último que aprendiste. Y si te vas a dedicar a la docencia dale a ese alumno lo que a vos te brindaron cuando fuiste alumno; brinda afecto, conocimiento, sinceridad y transmitirle la pasión". Claudia Giuppone comenzó danza desde temprana edad en los talleres municipales con Nilda Caballero y, posteriormente, continuó en la Academia de Caballero. Tras recibirse de Profesora Superior de Danza, a los 15 años comenzó a dar clases en su casa desconociendo que, con el correr de los años, transmitiría sus conocimientos y su pasión por la danza a las alumnas del taller y ballet municipal: "Empecé a formar mi ballet en la casa de mi mamá y de ahí en adelante no paré como profesora" afirma la Profesora Superior con 30 años de trayectoria. Con la rotunda negativa a quedarse estancada, Giuppone siguió formándose constantemente viajando al Teatro San Martín a realizar cursos y seminarios con grandes maestros. Consciente del esfuerzo que conllevaba asistir a los mismos, decidió traer a la ciudad a estos profesores para que sus alumnos no sólo tengan una clase técnica sino que también sientan la danza: "Quiero que crezcan, que no se queden chatos, esa es la única manera en la que voy a sentir que cumplí mi función de profesora". Así, arribaron a la ciudad Lolo Rossi, Emir Abdul Gani, Leandro Ferreyra, Jorge Moliniers y Gabo Usandivaras. Impulsada por el propósito de que sus alumnos pudieran recibirse de Profesores y la necesidad de trabajar con profesores que tuvieran una profundización más estricta en cada una de las disciplinas, Claudia abrió su propia Academia en el año 2014: "Siempre soñé con tener mi Academia porque iba a ser mi propio lugar. Quería tomar mis propias decisiones, poner profes, traer seminarios, dictar clases, hacer lo que quería porque era mío". En la actualidad, la Academia CG da clases de Samba brasilera, Clásico, Árabe, Jazz, Bollywood, Español, Urbano y Twerk en Puerto San Carlos 603 (barrio Federal). La Directora de la Academia está acompañada por las profesoras Belén Duete (Samba), Oriana Massares (Reggaetón) y Karen García (Twerk). "Pertenecemos a la Academia de Hugo y Lolo y trabajamos con la productora de Flavio Mendoza. Eso es lo que les abre las cabezas y les hace proyectarse a futuro, que es lo que busco". La pandemia provocó que las clases del taller y la Academia continuaran por Zoom y videollamadas de WhatsApp, enfrentándose a la dispar conexión que dificultaba la coordinación de los movimientos. A pesar de esto, las alumnas participaron en torneos virtuales como el Certamen de Danza Virtual "El Diamante" y el Torneo Internacional de Danzas y final de selectivas Apasionarte Argentina, en el que sus destacadas actuaciones fueron premiadas. Este año participaron de un torneo presencial, organizado por "Bs As Producciones", en el que todos los grupos etarios en las disciplinas Español, Jazz, Bollywood, Urbano, Samba brasilera y Free lograron el pase a las finales. Por otra parte, grabaron el video "Fusión de Danzas" (que se puede apreciar en las redes sociales de la Academia) para presentar en tres torneos: "La idea era mostrar la ciudad de Campana a través de los distintos estilos de danza y, mediante un solo tema, mostrar todo lo que podíamos hacer". Al volver las clases presenciales implementaron la sanitización del estudio, la toma de temperatura, la disposición de alcohol en gel y el uso de tapabocas. Los proyectos que tienen planeados para el 2021 son poder realizar un espectáculo con artistas de primera línea, si se dan las condiciones, en el mes de Diciembre, continuar participando en torneos virtuales y presenciales, traer más maestros y que las alumnas puedan recibirse: "Proyectos miles, ganas todas y la energía está puesta para poder seguir". El mensaje que Claudia Giuppone desea dejar en este día es que aquellos que les guste bailar luchen por su sueño: "Nunca por nada en el mundo bajen los brazos. No se conformen con saber un plié sino con el progresar. Nunca quedarse y nunca dejar de luchar".



“Quiero que crezcan, que no se queden chatos, esa es la única manera en la que voy a sentir que cumplí mi función de profesora" manifestó Claudia Giuppone.





Nilda Caballero y Ariel Adrián Mernies transmiten a diario su pasión por la danza.



