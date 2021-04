» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 29/abr/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

En el primer bloque se impuso 4-0. Y en el segundo, 3-0. El próximo sábado realizaría su último ensayo de pretemporada frente a Lugano, si es que finalmente el campeonato comienza el 8 de mayo. En la soleada mañana de este miércoles, Puerto Nuevo disputó un nuevo amistoso de preparación camino al próximo campeonato de la Primera D. Fue en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde recibió a San Isidro FC, equipo que participa de la Liga Deportiva Regional Sur Y el ensayo fue dominado claramente por el conjunto Portuario, que se impuso 4-0 en el primer bloque de 50 minutos, con dobletes de Enzo Moreno y Selem Lojda; y 3-0 en el segundo, con goles de Rodrigo Martínez y Alexander Meza (2), dos jugadores categoría 1999 que llegaron al Auriazul después de quedar libres en Tigre. La primera formación que dispuso Gastón Dearmas estuvo integrada por Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Sandro Areco, Uriel Huarte; Selem Lojda, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; Ezquiel Ramón y Alan Sosa. Mientras que la segunda alineación de Puerto Nuevo estuvo conformada por Facundo Brito; Bruno Lanza, Braian Cívico, Marcos Quiroga, Kevin Casco; Alexander Meza, Manuel Jaime, Rodrigo Martínez, Alan Flores; Ramiro López Otamendi y Jeremías Villarreal. Quienes no participaron de este amistoso fueron los defensores Enrique Grieger y Santiago Candia, afectados ambos por sendos traumatismos; mientras que Antonio Samaniego estuvo ausente con aviso por cuestiones personales. En cambio, quien no participó del ensayo porque se alejó del plantel fue Mauricio Gauna, marcador central que se había incorporado al equipo de nuestra ciudad después de sus pasos por las inferiores de Boca y Lanús (estuvo en un par de amistosos de esta preparación y hasta convirtió goles). Para el próximo sábado, el Portuario tiene planificado un nuevo amistoso, esta vez frente a Atlético Lugano como visitante. Y sería el último ensayo antes de la competencia oficial. Es que, de acuerdo a la información que maneja hoy el cuerpo técnico Auriazul, el campeonato de la Primera D estaría comenzando el sábado 8 de mayo, aunque todavía la incertidumbre es grande, porque no solo no se ha realizado el sorteo del fixture, sino que tampoco fueron confirmados los cuatro nuevos clubes que se sumarían a la divisional para llegar a los anunciados 16 participantes. Además, a esta falta de confirmaciones desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también hay que sumarle los interrogantes que presenta la actual situación sanitaria, dado que por el aumento de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el gobierno de la provincia está evaluando restricciones más severas para las próximas semanas, situación que podría llegar a parar el fútbol. Y en el caso de la Primera D generarían mayor demora en el arranque del campeonato.

