Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante

Será a partir de las 16 y sin público. Está previsto que jure Pablo Larrosa, de Juntos por el Cambio, en lugar de la concejal Andrea Román, quien solicitó licencia. Se habilita el Registro Especial de Mayores Contribuyentes para el período legislativo 2021-2022. Hoy a partir de las 16 tendrá lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal una nueva Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Nuestra ciudad. Como se recordará, por normas sanitarias referidas a la pandemia del COVID 19, no está habilitada la presencia de público durante la reunión, pero será emitida en directo por YouTube a través del canal del H.C.D. Hasta ayer se habían adelantado 6 pedidos de licencia, una de ellas es la de la concejal Andrea Román, de Juntos por el Cambio, por lo que se le tomará juramento al concejal suplente Pablo Larrosa. El resto de las licencias solicitadas corresponden a Javier Contreras y Christian Amaya (Juntos por el Cambio), Soledad Calle y Rubén Romano (PJ - Frente de Todos), y Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane) quienes serán suplantados por Gastón Barrios, Luis Costa, Georgina López, Sebastián Sánchez y Alexis Twyford, respectivamente. Entre las comunicaciones oficiales ingresadas, se destaca la del Departamento Ejecutivo remitiendo el Decreto 213/2021 por el que se habilita de 1 al 15 de mayo el Registro Especial de Mayores Contribuyentes para el período legislativo 2021-2022; al tiempo que entre la correspondencia recibida se encuentran, entre otras, la nota de Juan Zeballos exponiendo la situación que sucede en la EP Nº 30 "donde no se dictan clases presenciales por encontrarse los docentes con licencia y no se realizan actos públicos virtuales para cubrir estas licencias y solicitando que se realice este planteo ante Jefatura Distrital". Además, una nota de Vanina Carfagna expone la situación de la Escuela Media Nº 3, "donde hasta la fecha no se han dictado clases presenciales y solicitando la intervención de este Cuerpo para requerir a los organismos pertinentes la continuidad escolar presencial". En el Orden del Día propiamente dicho, se tratarán 40 Asuntos entrados y 43 Despachos de Comisión. En este último rubro, ingresaron entre otros, un Pedido de Informes del Bloque UV Calixto Dellepiane sobre la habilitación de emprendimiento comercial de canchas de paddle en predio de Los Jilgueros y Ruta 4; un Proyecto de Resolución del Bloque Justicialista Frente de Todos solicitando a Vialidad Provincial el traslado de cámara de control de velocidad ubicada a la altura de la Unidad Penitenciaria Nº 21 y un Proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por el Cambio creando el Registro Obligatorio de Personas con Discapacidad, para habitantes en propiedades horizontales de Campana.

El cuerpo que preside Marina Casaretto sesionará esta vez en un horario especial.





En el orden del día para hoy se registran 40 asuntos entrados y 43 despachos de comisión.

Mañana el Concejo Deliberante sesionará a las 16



Así lo informó la presidenta del cuerpo legislativo, @hcdmarina , además de anticipar que se prevén tratar 40 expedientes nuevos presentados por los concejales de distintos bloques. pic.twitter.com/QjFpkS6xwG — HCD Campana (@HCDCampana) April 28, 2021

Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante

