En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó un encuentro virtual junto a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), con el objetivo de analizar la situación de las coberturas de vacunación en el país en contexto de pandemia. "Tenemos el inmenso desafío de no perder la vacunación del Calendario Nacional, actualmente estamos con la campaña antigripal y en forma simultánea con el Plan de vacunación contra el SARS-CoV-2", señaló Vizzotti, y agregó que "hay un esfuerzo inmenso de las provincias, los pediatras, las sociedades científicas y el programa de inmunizaciones, para poder dar respuesta a una campaña que duplica en un 103% las vacunas que se aplican y distribuyen anualmente en la Argentina". En ese sentido, la ministra señaló que la pandemia de coronavirus ha demostrado en todo el mundo la importancia de las vacunas para salvar vidas. "No solo hay que poner en valor la inmunización contra la COVID-19, sino también cada una de las vacunas del calendario para cada una de las etapas de la vida. Argentina tiene un calendario muy completo, con una larga trayectoria, y un programa federal que trabaja con muchísimo amor y esfuerzo para que esas vacunas lleguen a todas las personas", agregó. Durante la reunión, se expusieron además algunas cifras de cómo la pandemia impactó de manera directa sobre el esquema de vacunación. Según datos preliminares, en comparación entre el primer semestre de 2019 y los primeros seis meses del año pasado, se registró una reducción promedio de 8 puntos en la vacunación. "En esta situación de pandemia y descenso de coberturas de inmunización, debemos planificar escenarios de emergencia. Hay que aprender de las buenas prácticas del año pasado para poder amplificarlas y ofrecer respuestas adecuadas. De esta manera, no lograremos perder todo lo ya ganado en vacunación", consideró Fernando Zingman, Especialista en Salud, UNICEF Argentina. Por su parte, Mirta Magariños, del área de Inmunización de la Organización Panamericana de la Salud, brindó detalles sobre la situación a nivel mundial y regional. "Todavía hay más de 20 millones de niños que no lograron recibir una primera dosis de vacuna contra disteria, tetanos y pertusis. Y de ese total, 2.300.000 se encuentran en América", aportó. La experta consideró que el descenso de la cobertura de vacunación es un fenómeno que se viene percibiendo en los últimos años, y que la pandemia no ha hecho más que agudizarlo: "El 50% de los países reportaron que habían tenido que interrumpir la vacunación de rutina en los servicios de inmunización", indicó. Ante ese panorama, y de cara al futuro, Magariños pidió fomentar la equidad y el acceso a la vacunación "sin dejar a nadie atrás". Por último, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, destacó el esfuerzo de las distintas autoridades del Ministerio de Salud para sostener la vacunación aún en contexto de pandemia. A su vez, el especialista presentó un documento diseñado para que los médicos pediatras vuelvan a poner sobre la mesa la importancia de recuperar el calendario de vacunación. "Nuestro esquema de inmunización es impecable y el mejor de Latinoamérica", recalcó.



En contexto de pandemia:

Advierten la importancia de sostener las coberturas de vacunación

