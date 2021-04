De esta manera el gremio y la Cámara Industrias del Petróleo tienen hasta el martes inclusive para llegar a un acuerdo paritario. La conciliación obligatoria dictada en el marco de la paritaria que discute la Federación Argentina de Trabajadores del Petróleo, Gas y Biocombustibles con la Cámara Industrias del Petróleo fue extendida el martes por cinco días hábiles más. De esta manera, ambas partes tienen tiempo de seguir negociando sin medidas de fuerza de por medio hasta el próximo martes inclusive. Así lo decidió el Ministerio de Trabajo de Nación, atentó a que durante los primeros quince días de la conciliación obligatoria tanto el gremio como los empresarios "no" llegaron a un acuerdo sobre la actualización salarial del tramo 2020. Al mismo tiempo, la cartera laboral instó "a mantener la mejor predisposición y apertura para continuar negociando" con el fin de "contribuir a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas". Los petroleros ya advirtieron que de no mediar un acuerdo de acá hasta que termine la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Nación, están dispuestos a desplegar un paro en todo el país que podría provocar problemas de abastecimiento de combustible. "Es inadmisible que las empresas quieran seguir manejando el bolsillo y el tiempo de los trabajadores con lo que vivimos en nuestro país. ¿La nafta cuántas veces subió en este período? ¿Los alimentos cuánto subieron? Y nuestros básicos siguen igual", expresó días atrás Daniel Ibarra, secretario adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana, en relación al conflicto que tiene su origen en la discusión paritaria. Las diferencias radican en que se aproxima la fecha de inicio del próximo año paritario en el calendario petrolero y las cámaras empresariales no estarían dispuestas a discutir el cierre del anterior. Hasta el momento, los petroleros obtuvieron sumas fijas en enero y febrero, junto al compromiso de negociar la actualización de los básicos en marzo. Más ahora la intención de las empresas sería patear el arreglo para el mes de junio. La falta de acuerdo desencadenó la convocatoria a un paro general en todas las refinerías y depósitos del país. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, justificando la necesidad de evitar la huelga en el carácter "esencial" de la actividad que desempeñan los trabajadores petroleros dentro de las refinerías, en el marco de la pandemia de COVID-19.

Petroleros:

Se extendió por cinco días más la conciliación obligatoria en el ramo refinerías

