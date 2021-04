El actor y cómico retiró dos bicicletas Venzo Raptor EX, rodado 29. "Se llevó dos caños, las va a disfrutar muchísimo", dijo Gustavo "Pela" Bragán, dueño de la bicicletería de avenida Varela 910. Merced a la extendida y bien ganada fama del restaurante Italpast, es frecuente tener noticias de celebridades de la farándula que visitan nuestra Campana. Sin ir más lejos, pocos días atrás, Marcelo Tinelli decidió festejar su cumpleaños 61 junto a su familia y amigos en el local de la familia Picciau. Esta semana le tocó el turno a Vagus Bikes, la bicicletería de avenida Varela 910 que regentea Gustavo "Pela" Bragán junto a su esposa Vanesa Águila, al recibir la visita del humorista, actor, cantante, compositor y presentador de televisión rosarino Pablo Granados. "Ya había caído el sol y estábamos para cerrar. Apareció Pablo y no salíamos de nuestra sorpresa. Se llevó dos caños, las va a disfrutar muchísimo", señaló Bragán, cuyo comercio es agente exclusivo en Campana de la marca Venzo, línea de bicicletas armadas por la familia Karabitian en la provincia de Córdoba, apellido asociado al rubro desde hace más de 70 años y líder en la Argentina. "Se llevó dos Venzo Raptor Ex rodado 29, con 20 velocidades, frenos a disco hidráulicos y suspensión en la horquilla… una mountain bike con todos componentes de primera y súper confiable. Siempre la recomiendo con los ojos cerrados", concluyó Bragán.



GRANADOS Y BRAGÁN EN LA VEREDA DE BAGUS BIKE.



Pablo Granados en Vagus Bike

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar