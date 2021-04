Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Águila (características, qué come, dónde vive y tipos de águilas) águila, mente nítida clara, objetiva, ir más allá de lo aparente, expansión de conciencia, justicia, curación de heridas del pasado. DÍA 278 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 26 - ALFA DE LA LUNA PLANETARIA DEL PERRO DEL 4/4 AL 1/5. 5TO DÍA DE LA SEMANA AMARILLA DE MADURACIÓN. HRAUM (MANTRA) - ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBERA. KIN 136 - GUERRERO 6 - autoguia. Vibrando alto hoy en el tubo del Calendario Tzolkin. Energía fuerte que marca nuestro ritmo interno, Energía que nos aporta la capacidad de poder seguir adelante a pesar de todo y de todos, a pesar que creamos que ya no se puede más. Este Guerrero es un guerrero de Luz, que va librando batallas espirituales y que tiene un escudo que lo protege, Energía de alta inteligencia y capacidad de lucha, nos dice que no todo está perdido, y que podemos salir de esta situación y de otras por más malas que parezcan. Voluntad y coraje. Energía de cambio y de rápida adaptación (ya que la Energía oculta es la serpiente, ágil, rápida, transformadora y adaptable). Esta frecuencia genera luchas, peleas y avances rápidos en todo lo que hagamos hoy, tengamos en cuenta que esta Energía puede potenciar los enfrentamientos, vibrando en nuestros ritmos internos, biorritmo y en la salud. Rige el hombro derecho y si no podemos escucharnos, si no podemos respetar nuestros propios ritmos nuestras sensaciones internas, conectarnos con los que sentimos, se afecta esa zona (el hombro) el corazón y sistema respiratorio. Energía en sombra, nos puede predisponer a estar peleadores, discutidores, tercos, caprichosos, cuestionadores, Provocadores, en alerta de guerra y de dar el golpe. Así que a estar en positivo. Día bueno para los negocios, proyectos y producción en general. Ayuda a organizar, planificar y poner cada cosa en su lugar. Acomodar, orden y limpieza, nos carga de energía en este día. CARPE DIEM!! Aprovecha el día.



Calendario Maya:

Guerrero 6 - Energía del 29/04/2021 - Trecena del Mono

Por Alejandra Dip

