Efemérides del día de la fecha, 29 de Abril

DÍA DEL ANIMAL Celebrado desde el año 1908, en este día se conmemora el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, abogado pionero en la lucha por los derechos de los animales. Nacido en el año 1850 en Córdoba, Albarracín se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1873. Pariente de Domingo Faustino Sarmiento, en el año 1879, fundó junto a él la Sociedad Argentina Protectora de Animales (SAPA), en la cual fue secretario antes de suceder a Sarmiento en la presidencia de la misma en el año 1885. A partir de ese momento comenzó su lucha contra la doma de potros, las riñas de gallos, las corridas de toros y el tiro a la paloma (actividades que en ese entonces eran socialmente aceptadas); a su vez manifestó su rechazo a los zoológicos, los circos y los mataderos: "Sin la bondad, la civilización no es más que una mera palabra". Por otra parte, fue el principal impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales (Ley Nº 2.786), promulgada en el año 1891, la cual fue la base legal que incorporó la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Liga Internacional de los Derechos del Animal. Asimismo, impulsó la creación de hospitales veterinarios públicos y privados, que la educación tuviera perspectiva animalista y la creación de un día para homenajearlos. En el año 1904 fundó el periódico "Zoófilo Argentino" para promover los derechos de los animales y cuyo eslogan era "Justicia hasta para los animales". En el año 1908 logró que se celebrara la primera "Fiesta del día del animal", a la cual asistieron 15.000 estudiantes de primaria y el Presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta. Falleció en el año 1926 en Buenos Aires.



DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA Impulsado por el maestro ruso Piepor Gusev y el Comité Internacional de la Danza e instituido por la UNESCO en el año 1982, en este día se conmemora el nacimiento de Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno, a la vez que se promueve la danza en todas sus formas y se concientiza sobre el valor y la importancia de la misma. Cada año, la UNESCO elige a un destacado coreógrafo o bailarín para dar un mensaje; este año, Friedemann Vogel (Bailarín del Ballet de Stuttgart) reflexionó acerca del impacto de la pandemia en la danza y animó a sus colegas: "A los bailarines se nos suele celebrar por la destreza física, cuando en realidad nuestra fuerza mental nos sostiene aún más. Creo que es esta combinación única de agilidad física y psicológica la que nos ayudará a superarnos, a reinventarnos para seguir bailando y para seguir inspirando".



SE LANZA "HARD CANDY" Un día como hoy en el año 2008, Madonna lanzaba su undécimo álbum "Hard Candy". Producido por la cantante estadounidense junto a "Danja", Justin Timberlake y Timbaland e integrado por canciones compuestas por la artista con Pharrell Williams, Timberlake y Timbaland, el álbum contiene sencillos que Madonna caracteriza como "autobiográficos": "Realmente no pienso en contar historias personales cuando escribo música. Simplemente se da". Entre las canciones se encuentran "4 Minutes", "Miles away", "Give it 2 me", "Beat goes on" y "Spanish lesson".



