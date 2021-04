Paraná Guazú embarcado: Una semana en donde estuvo muy difícil la pesca en el Guazú, el agua continua en un estado pésimo, con mucho barro en suspensión y además con temperatura, los que salieron tras las bogas no todos las encontraron, algunos dieron solamente con ejemplares medianos y chicos como para devolución y otros dieron con algún ejemplar de los lindos, de las parrilleras que en esta época del año superan los tres kilos de peso, los que dieron con estos ejemplares de bogas la mayoría realizaron pescas nocturnas. En la variada lo más destacable son algunos lindos bagres blancos y paties medianos, con ocasionales capturas de alguna carpa y armado. Con presencia de muchos descarnadores del tipo marietas y grandes cangrejos. Paraná Bravo: Aparentemente lo mejor de esta zona al igual que por el Guazú pasa por la pesca nocturna, la cual para realizarla en estos momentos hay que consultar a la Prefectura correspondiente a la zona, ya que tenemos conocimiento de que en algunos sectores no está permitida. El agua, como en la mayoría de los pesqueros, continua turbia y esta semana se le suman los fuertes vientos que han hecho que estén muy revueltas. De todas formas los piques y capturas en el Bravo pasan por algún bagre, armadito y algún pati de los lindos, con escasas respuestas de bogas medianas y chicas y cada tanto alguna parrillerita, alguna carpa de las grandes. Islas Juncal y Juncalito: Con la presencia y captura de los primeros pejerreyes los que en su mayoría son de excelentes portes, no hay cantidad sino calidad. El agua no se encuentra en el mejor de sus estados, continúa turbia, faltan algunas heladas para que decante el barro en suspensión. Río Uruguay: A la altura del kilómetro cero y frente al puerto de Nueva Palmira se registraron las primeras capturas de muy lindos pejerreyes, prevalece la calidad a la cantidad debido al agua turbia en la zona, además de no haberse enfriado lo suficiente todavía. Lo que más rinde en cuanto a las carnadas son las mojarras vivas e isocas. Colonia R.O. del Uruguay: El amigo y colaborador Cristian Banchero desde la otra orilla del Uruguay esto me comenta: "Cómo andas Luis todo bien, mire acá por la zona nuestra lo más relevante es el pejerrey que está entrando, pero todavía le falta unos fríos, otra refrescadita, el agua todavía está sucia y no ha entrado de pleno, en la zona de Martín García si se están dando jornadas de quince pejerreyes, veinte, al otro día cinco, esos son más o menos los datos y gareteando los canales, todavía está todo metido en la hondura. Eso es lo más relevante de la zona el pejerrey, pero ya le digo que todavía le falta una semanita, unos diez días para que se termine de afirmar. Bueno Luis un fuerte abrazo". Concepción del Uruguay Entre Ríos: Desde la hermosa localidad de Concepción del Uruguay provincia de Entre Ríos otro amigo y colaborador Pablo Fender esto me dice: "Hola Luis María, buenas noches, un gran saludo para vos y todos los seguidores del Semanario del Pescador, bueno Luis te comento que este fin de semana mejoró bastante el pique con motivo que se aclaró bastante el agua, como te había comentado en informes anteriores estaba muy turbia, por lo que se dio un buen pique de bogas y de dorados. También se dio buena variada menor con presencia de bagres amarillos de muy buenos portes. El río repuntó algo, estábamos en 0,40 o 0,50 cm y ahora se encuentra en 1,60 aproximadamente de altura, creció con motivo del viento sur sudeste que sopló durante estos días, pero a partir de hoy comenzó a descender nuevamente porque aguas arriba en la represa no hay agua y no están largando agua, así que seguro vamos a volver a los valores que teníamos la semana anterior debajo del metro. Pero en cuanto a la pesca realmente en este momento está muy buena, se activaron mucho como te comentaba las bogas, el dorado y la variada, así que está lindo para salir a practicar la pesca. Bueno Luis María más o menos este es el informe desde Concepción del Uruguay en cuanto al pique y estado del río, te envío un muy fuerte abrazo y seguimos en contacto". Concordia, Entre Ríos: Desde Concordia provincia de Entre Ríos Cacho Toller me informa lo siguiente: "Hola Luis María, buenas noches para vos y todos los amigos del semanario, te comento que acá el Río Uruguay sigue bajo en relación de lo que es el estado normal del río digamos. Por lo que venimos practicando la misma pesca que veníamos haciendo en los canales en los lugares más hondos, donde le hacemos trolling con señuelo. Hay algunas bogas todavía a pesar de que ya se está yendo la temporada y ya con los primeros fríos se va a mover la boga pero todavía hay. El dorado hay mucho pero chico, aunque también se dan dorados buenos que suelen salir algunos por día digamos. Bueno Luis María esto es lo que tengo por ahora les dejo un gran saludo para todos". La Paz, Entre Ríos: Me escribe Víctor Flores desde La Paz informándome lo siguiente: "Hola Luis María y muchachos del Semanario del Pescador muy buenas tardes, este es un pequeño informe desde La Paz provincia de Entre Ríos, de cómo se está desarrollando el pique en el río Paraná en nuestra zona. Durante el día el pique es bastante flojo, durante la noche los que son valientes y se aguantan las chuzas de los mosquitos por ahí hay lindos surubíes, con cascarudos medianos o medianos grandes, esto durante la noche durante el día está medio quieto aunque algo sale. En cuanto al agua viene aclarando despacito por lo que creería que en unos días vamos a tener buenas pescas de dorados, ya que aguas arriba de La Paz viene aclarando el agua, esperemos que esto mejore. Aunque lo que sí hay es mucha variada pero hay que ir con la carnada para la variada, las especies están tomando mojarras, sabalitos, lombrices, se dan armados y paties muy grandes con tripa de pollo el armado y el pati con anguila, lo que sigue muy difícil de conseguir es la morena, además por el costo impresionante que tiene acá en la zona, es por lo cual estamos utilizando cascarudo y anguilas. Bueno los que tengan intenciones de venir a pescar creo que se van a tener que medio apurar, porque yo calculo que esto si sigue así se va a cortar. Hasta ahora la provincia de Entre Ríos tiene libre tránsito y nosotros acá no tenemos problemas de circulación. Un abrazo grande Luis María para vos y todos los amigos del Semanario". Laguna La Soraida y la picaza Santa Fe: Desde el Sur de Santa Fe el amigo y colaborador Eduardo Gambini me hace llegar su informe semanal: "Hola Luis María, cómo te va, bueno acá desde el sur de Santa Fe Eduardo Gambini te envío un saludo para vos y para todos los amigos pescadores. Te comento cómo anduvo la pesca esta semana acá en Laguna La Soraida pesquero Luis Rovea de Villa Cañas. Realmente tuvimos un fin de semana fantástico en cuanto al clima y en cuanto al pique, hubo una reactivación del pique muy linda muy importante, mucha cantidad de pescado sobre todo el día domingo que hubo viento sur que a oxigenado un poco más el agua, todas las lanchas pescaron bien pero cantidad de pejerreyes medianos, chicos y mezcladito siempre algún matungo está apareciendo, ya venía mejorando la laguna día a día con el correr del tiempo y a medida que bueno se iba enfriando un poco el agua, porque todavía veníamos con días de temperaturas bastante altas, así que bueno una buena opción para los amigos pescadores que les gusta pescar pejerreyes, es acá Laguna La Soraida Villa Cañas, pesquero Luis Rovea. Después Laguna La Picasa el otro gigante de acá del sur de Santa Fe con casi sesenta mil hectáreas de agua, sigue muy firme el pique prácticamente es imposible fracasar, el pejerrey está comiendo franco muy bien, está saliendo mucha cantidad, es todo un pescadito chico y mediano y mezcladito siempre algún trofeo cada embarcación trae. Por el momento la pesca está habilitada acá en toda la provincia de Santa Fe, esperemos que siga así que no haya problemas, por supuesto con todas las medidas que la situación amerita no y lo que siempre le decimos a todos los pescadores, por lo menos que traten de llegar a los pesqueros con barbijos sobre todo cuando se bajan del vehículo, una vez que suben a la embarcación bueno ya es responsabilidad de cada uno, si son grupos de conocidos o familiares bueno ya son contactos directos entre ellos, por lo que no habría problemas, es una manera de ir cuidándonos y evitar que se tomen medidas más drásticas, lo mismo si salen con los guías y es gente de otras localidades cuidarse y no compartir mate, no compartir vasos, más que todo por precaución y así cuidarse ellos y cuidar y favorecer a la pesca deportiva. Bueno Luis espero que este informe te sea de utilidad y como siempre saludándote a vos y a todos los amigos seguidores del Semanario del Pescador". En nuestro programa televisivo Nº 877 de esta semana, te mostramos la segunda parte de nuestro cierre de temporada de bogas y variada en aguas del Paraná Bravo, una jornada por demás exitosa, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el Horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Pablo y Martín Fender con uno de los excelentes pejerreyes capturado este fin de semana en el Río Uruguay, saliendo desde Villa Paranacito.



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 29 de Abril 2021

Por Luis María Bruno

