Breves: Deportivas

NBA: BRILLÓ CAMPAZZO El argentino Facundo Campazzo dio ayer otro paso al frente en su consolidación en los diezmados Denver Nuggets: aportó 19 puntos, 10 asistencias, 6 rebotes y 2 robos en la victoria 114-112 sobre New Orleans Pelicans, saliendo nuevamente como titular y disponiendo de 36 minutos en cancha (tuvo un pasaje decisivo en el último cuarto). Así, la franquicia de Colorado sumó su séptima victoria en los últimos ocho encuentros (a pesar de las lesiones de Jamal Murray, Monte Morris y Will Barton) y se mantiene en la pelea por la tercera ubicación de la Conferencia Oeste, un juego y medio por detrás de Los Angeles Clippers.



NBA: DECK Y VILDOZA El alero Gabriel Deck podría debutar hoy en la NBA, cuando su equipo, Oklahoma City Thunder, se enfrente a los New Orleans Pelicans, que anoche cayeron ante los Denver Nuggets de Facundo Campazzo. El santiagueño debió superar seis hisopados (todos negativos) para unirse a los trabajos junto a sus nuevos compañeros y hoy ya estaría disponible. En tanto, este miércoles quedó confirmado el interés de New York Knicks por el marplatense Luca Vildoza, quien podría definir su salida de Baskonia en las próximas horas para sumarse inmediatamente a la franquicia de la Gran Manzana. CICLÓN SORPRENDIDO En el inicio de la segunda semifinal de la Liga Nacional de Básquet, San Martín de Corrientes sorprendió a San Lorenzo de Almagro y lo superó por 90-73, posicionándose ahora a una victoria del pase a la final. La figura del elenco correntino fue el interno Javier Saiz, goleador del partido con 23 puntos. En tanto, hoy podría definirse el primer finalista si Quimsa de Santiago del Estero vuelve a derrotar a Boca Juniors en la otra semifinal. PELLA, SIN FORTUNA Por una lesión en el aductor, Guido Pella debió retirarse del partido que le ganaba 6-4 y 0-2 al australiano John Millman por los Octavos de Final del ATP 250 de Munich. Hoy, en este mismo certamen, Federico Coria buscará acceder a los Cuartos de Final cuando se mida con el eslovaco Norbert Gombos. EN LOS CHALLENGERS El argentino Juan Manuel Cerúndolo avanzó a los Cuartos de Final del Challenger de Roma al superar ayer 6-4 y 6-3 al francés Alexander Muller. Hoy buscará ese mismo objetivo Andrea Collarini, quien se medirá con el italiano Andrea Pellegrino. En tanto, en el Challenger de Ostrava, Sebastián Báez debió retirarse en el tercer set del duelo que mantenía con el eslovaco Alex Molcan. Este jueves se presentarán otros dos argentinos por los Octavos de Final de este certamen: Renzo Olivo jugará ante el chileno Alejandro Tabilo, mientras Tomás Etcheverry chocará con el francés Gregoire Barrere. Finalmente, en el Challenger de Salinas (Ecuador), ayer ganaron Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Gonzalo Villanueva, quienes hoy volverán a presentarse por los Octavos de Final. TC: SUPLENTES QUE SÍ La Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) anunció que durante esta temporada 2021, los pilotos que se pierdan carreras por contagio de coronavirus podrán elegir un reemplazante que les sumará puntos para el campeonato. La petición de los pilotos había sido la de contar con un "descarte" durante la temporada, pero la ACTC no tomó esa propuesta, aunque sí definió una alternativa para los casos de Covid positivos.

Breves: Deportivas

29 de Abril de 2021

