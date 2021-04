El Millonario se impuso con goles de Héctor Martínez y Julián Álvarez y ahora lidera el Grupo D junto a Fluminense. Anoche también ganó Defensa y Justicia. Hoy juegan Racing Club y Argentinos Juniors. Después de su empate ante Fluminense en el debut, anoche llegó la primera victoria de River Plate en esta Copa Libertadores 2021: el Millonario superó 2-1 como local a Junior de Barranquilla y comanda las posiciones del Grupo D junto al conjunto brasileño (venció 2-1 como visitante a Independiente Santa Fe de Bogotá). En el Monumental, los dirigidos por Marcelo Gallardo abrieron el marcador por intermedio de Héctor Martínez en la primera parte, mientras en la segunda aumentó diferencias Julián Álvarez después de una gran acción colectiva que culminó con un preciso anticipo del goleador. El descuento del equipo colombiano (obra de Miguel Borja) recién llegó en el adicionado. Anoche también festejó Defensa y Justicia, que derrotó 3-0 como local a Universitario de Perú con goles de Francisco Pizzini y Walter Bou (2). De esta manera, el Halcón de Florencio Varela llegó a 4 puntos en el Grupo A y quedó como escolta de Palmeiras (6), al que batió en la final de la Recopa Sudamericana y al que recibirá el próximo martes. En tanto, hoy se presentarán otros dos equipos argentinos. Por un lado, Racing Club recibirá a Sporting Cristal de Perú desde las 19.00 horas. En La Academia no estará disponible el campanense Leonardo Sigali, quien fue expulsado durante el empate frente a Rentistas del debut. En el segundo turno de la noche, San Pablo será local ante el elenco uruguayo. Por su parte, Argentinos Juniors tendrá este jueves la posibilidad de quedar como único líder del Grupo F, dado que ayer igualaron Nacional de Montevideo y Atlético Nacional de Medelllín (4-4 con un triplete de Gonzalo Bergessio para el conjunto uruguayo). Para ello deberá vencer como visitante a Universidad Católica de Chile en el partido que comenzará a las 19.00. Ayer también jugaron: Cerro Porteño 0-0 La Guaira, Barcelona de Guayaquil 4-0 The Strongest y Olimpia 2-1 Always Ready.

JULIÁN ÁLVAREZ MARCÓ EL 2-0 DESPUÉS DE UN GRAN MOVIMIENTO COLECTIVO DEL MILLONARIO GANÓ EL ROJO, PERDIÓ EL CICLÓN Ayer también hubo acción de Copa Sudamericana, con saldo positivo para Independiente, que venció 3-1 como local a Montevideo City Torque, consiguió su segunda victoria en el inicio del certamen y lidera el Grupo B. En cambio, San Lorenzo sufrió su segunda derrota en fila al perder 2-0 en su visita a Rosario Central, que sumó sus primeros puntos en el Grupo A que encabezan Huachipato de Chile y 12 de Octubre de Paraguay con 4 unidades. El otro equipo argentino que jugó ayer fue Talleres de Córdoba, que empató 1-1 como visitante frente a Deportes Tolima de Colombia. Así, el Matador cosechó su primer punto y quedó a cinco de Emelec de Ecuador, líder del Grupo G. Hoy, en la última jornada de esta segunda semana de competencia, otros dos conjuntos de nuestro país saldrán a la cancha: Lanús recibirá desde las 21.30 horas a Gremio de Porto Alegre en duelo de ganadores de la primera fecha del Grupo H; mientras Newells (que empató en el debut ante Goianiense en Brasil) será local desde las 21.30 horas frente a Libertad de Paraguay, equipo del campanense Adrián Martínez que en la primera fecha superó 2-0 a Palestino de Chile.

Copa Libertadores:

River sumó su primer triunfo; venció 2-1 a Junior

