Comienza el desmonte de la pasarela de Ruta 6

La maquinaria de Vialidad Nacional llegaría al sector a media mañana. Mientras tanto, permanece el corte preventivo de la Rotonda de Las Acacias que, luego de una semana, finalizaría al caer la tarde. Múltiples inconvenientes e invaluables pérdidas fueron originadas por el accidente que tuvo lugar el viernes pasado por la noche en el que un camión sojero impactó contra el pilar central de la pasarela peatonal que se encuentra a la altura del barrio San Jorge, sobre Ruta 6. Dado que su estabilidad estructural quedó comprometida y para evitar vibraciones que provocaran su eventual derrumbe, desde el sábado por la noche se decidió cortar el tránsito desde la rotonda de Las Acacias hacia Los Cardales, obligando a los vehículos a tomar rutas alternativas para llegar a destino. Las excepciones regían para aquellos quienes pudiesen demostrar que se dirigían algún punto de la ruta a la vera de la ruta anterior a la pasarela en cuestión. Así también, desde Ruta 8 también se desvío el tránsito, y personal municipal de Capilla del Señor tuvo que instalar una balanza móvil en el ingreso a esa ciudad, para controlar el peso de los vehículos de carga y evitar que se dañen sus calles, siendo derivados hacia la Ruta 193 por a través del circuito de tránsito pesado de esa localidad. Si bien no existen comunicaciones oficiales al respecto, fuentes de Vialidad Provincial consultadas por La Auténtica Defensa señalaron que hoy a media mañana comenzarán los trabajos para desmotar la pasarela en cuestión y se calculaba que de no surgir imprevistos, al caer la tarde se restablecería el tránsito normalmente.

El sábado por la noche, personal policial comenzó a desviar el tránsito en la rotonda de Las Acacias hacia Ruta 9.

ACTUALIZACION #Dato VIDEO Timelapse del desarme de la pasarela del barrio San Jorge #RP6, 3 horas. Dos grúas de Alquivial, empresa Marín e hijos, Vialidad Provincial zona 2° Morón a cargo de Abel Brondino, Defensa Civil #Campana a cargo de J C Ruiz, CP comisario Sotomacado. Vial Zárate. pic.twitter.com/4bMxenpdmD — Daniel Trila (@dantrila) April 30, 2021

Comienza el desmonte de la pasarela de Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar