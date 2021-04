Es la tercera en los últimos cuatro días. Así, a pesar que se informaron 55 altas médicas, la ciudad llegó a un récord de casos activos: 954 vecinos están cursando la enfermedad actualmente. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 104 nuevos positivos de coronavirus y, de esta manera, nuestra ciudad ha superado el centenar de contagios confirmados en tres de los últimos cuatro partes diarios, incluyendo el récord de 144 registrado el miércoles. Así, en los primeros cuatro días de esta semana se han contabilizado 399 nuevos infectados, a un promedio de 99,75 por jornada. El acumulado ya es el segundo máximo semanal, solo por detrás de los 462 que se reunieron la semana pasada. A su vez, este jueves también se notificaron 55 altas médicas, pero esto no evitó que los casos activos en Campana alcanzaran un nuevo récord: ahora son 954 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad (el viernes pasado era 566). Este avance de los contagios en el distrito también quedó evidenciado en el crecimiento de la curva del promedio de los últimos siete días, que ayer también alcanzó un récord: llegó a 79,6. Finalmente, como la Secretaría de Salud municipal no señaló ayer nuevos decesos, el cuadro de situación de nuestra ciudad quedó conformado por 8.808 casos totales que se dividen en 954 que se encuentran activos, 7.700 que se han recuperado y 154 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL Ayer, al cierre de esta edición, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no había actualizado su informe respecto al miércoles, cuando presentaba a Campana con 9.616 casos totales y 155 víctimas fatales. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó 106 nuevos positivos, 103 altas médicas y 3 decesos, correspondientes a un hombre de 54 años y a dos mujeres de 87 y 97 años. Las tres muertes se dieron entre el 22 y el 28 de abril y ocurrieron en nosocomios del distrito. De esta manera, Zárate acumula ahora 8.418 casos totales que se dividen en 1.354 que se encuentran activos, 6.866 que se han recuperado y 198 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar comunicó ayer 216 nuevos contagios de coronavirus, 233 altas médicas y 3 decesos. Así llegó a 20.250 casos totales, entre los que se cuentan 2.876 activos y 572 que han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz sumó 21 nuevos contagios, 29 altas médicas y un deceso. Así, su cuadro de situación presenta 2.352 casos totales que se dividen en 206 que se encuentran activos, 2.108 que se han recuperado y 38 que han fallecido.

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO DÍAS, CAMPANA ACUMULÓ 399 NUEVOS CASOS.





#Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este jueves 104 positivos de #coronavirus y 55 recuperados. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/YmmOrL3zO6 — Daniel Trila (@dantrila) April 29, 2021

Coronavirus:

Nueva jornada superando los 100 contagios en Campana

