El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMC), sostuvo que el intendente Abella "se adjudicó" los ascensos y pases a planta permanente anunciados esta semana cuando están reglamentado por la normativa vigente. "Y eso es algo que logró el gremio en 2015", recordó. Este jueves el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, mostró su disconformidad con el anuncio de los ascensos automáticos y pases a planta permanente de cientos de empleados municipales. Barrichi, lejos de cuestionar la medida, recordó que obedece a lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo que el Sindicato y el Municipio firmaron en el año 2015. En ese sentido, compartió su malestar porque -sostuvo- Abella "se adjudicó" el beneficio. "Más allá de que está haciendo lo correcto, el gremio fue el que logró el convenio para que los compañeros tengan ascensos y pases a planta permanente", comentó el líder gremial en conferencia de prensa. El secretario general expresó que le parece "bien que el Municipio empiece a cumplir" con los pactado en el Convenio Colectivo, aunque indicó que "el intendente no dice que hace dos años tendría que haber sido el ascenso automático". Además, afirmó que todavía quedaron beneficios "en el tintero". "Acá manda el Convenio Colectivo y el Municipio lo tiene que respetar", subrayó Barrichi. El miércoles Abella firmó el decreto que permite el ascenso de 968 trabajadores y el pase a planta permanente de 168, una medida que caratuló de "histórica para los municipales de Campana". Según informó el Secretaría de Prensa, a partir de este mes se concretó el ascenso automático de todo el personal de Planta Permanente, involucrando un total de 968 trabajadores, y el pase a Planta Permanente de todo el personal temporario que haya ingresado hasta el año 2018: un total de 102 trabajadores. Asimismo, 106 empleados jornaliza-dos pasaron a men-sualizados. Con respecto al equipo de salud, fueron pasados a planta permanente 62 profesionales, algo qué fue definido por el intendente. Por otro lado, Barrichi también criticó que el anuncio de estos ascensos y efectivizaciones no haya sido consensuado con el Sindicato, tal como -aseveró- se había pactado en las últimas reuniones mantenidas. "Nos enteramos por el diario", dijo. "No sé qué fin tuvo y me parece que fue una falta de comunicación con el sindicato no habernos convocado para salir juntos, porque esto es gracias al Convenio Colectivo". "Nosotros venimos teniendo una lucha constante desde la derogación de la Ley 11.757 y la sanción de la 14.656 con el apoyo de nuestra Federación que conduce Rubén García, lo que nos dio la posibilidad de firmar un Convenio Colectivo de Trabajo cuando Abella todavía no era intendente. Entones que él salga a adjudicarse estos beneficios otorgados nos parece una falta de respeto a los trabajadores y hacia el Sindicato", consideró Barrichi, quien sobre la relación con el Municipio a futuro sentenció: "Tendremos que volver a charlar".



Firma del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Sindicato y el entonces gobierno peronista de Stella Giroldi (año 2015).



Carlos Barrichi:

"El Convenio Colectivo manda y el Municipio tuvo que cumplir"

