Alejo Sarna convocó a inscribirse para recibir la vacuna contra el Covid-19 a quienes aún no lo hicieron

"La vacunación y el cuidado preventivo son las herramientas que tenemos para dejar atrás la pandemia" dijo el referente del Frente de Todos Campana. Ante el pleno avance de la segunda ola de la pandemia de coronavirus en todo el país, y que en Campana muestra record de casos día a día, el dirigente peronista Alejo Sarna instó a los vecinos que aún no lo han hecho a inscribirse para recibir la vacuna, ya que de esa manera "se reduce considerablemente el riesgo de infectarse y en caso de contagio se disminuye la gravedad de la enfermedad y se evita totalmente el riesgo de muerte", dijo. En consonancia con ello, Sarna apeló a la solidaridad de la comunidad "para ayudar a familiares, vecinos y vecinas a inscribirse en el sistema cuando no lo puedan hacer por su propia cuenta o no cuenten con los medios para hacerlo". Para ello, aclaró, la inscripción se puede hacer en el sitio web vacunate.gba.gob.ar o en la aplicación para celulares VacunatePBA. Además es importante hacer, luego de la inscripción, el seguimiento en el mismo sitio o en la aplicación para poder notificarse cuando se reciba la asignación del turno correspondiente que indica lugar, día y hora en que se va a realizar la aplicación de la vacuna. Por su parte, Aylen Dalpra del MRP, agregó que el equipo que lidera Alejo Sarna viene realizando hace meses una recorrida por los distintos barrios de Campana ayudando a vecinos y vecinas a realizar la inscripción, e informando sobre los beneficios de recibir la vacuna para estar protegidos contra la enfermedad. Finalmente, Sarna recordó que "es fundamental el compromiso de todos y todas para que la campaña de vacunación siga siendo un éxito. La vacunación, el uso de barbijo, el distanciamiento social y el respeto por las restricciones establecidas por el gobierno son el camino para que logremos dejar atrás la pandemia".

