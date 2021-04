La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de Horacio Rodríguez Larreta

Eduardo Casal opinó ante la Corte Suprema que el decreto presidencial no está fundamentado para suspender las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. La Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, consideró que el decreto del presidente Alberto Fernández que suspende las clases presenciales no es constitucional y ahora definirá la Corte Suprema de Justicia. "El decreto no está fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases que depende la ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación como todas las provincias del país", fundamentó Casal. El Procurador analizó que el Gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero las mismas deben estar fundamentadas. "Los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles", agregó Casal, que es un funcionario judicial cuestionado por el kirchnerismo. El dictamen agrega que no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud, en línea con la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien judicializó la medida el 16 de abril. "No es posible concluir en que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general", sostiene el dictamen del Procurador. Ahora la Corte Suprema de la Nación quedó en condiciones de resolver. Aunque la opinión de la Procuración General no es vinculante para el máximo tribunal, si es considerada a la hora del veredicto final. Por estas horas, la expectativa está puesta en cuando se conocerá la resolución de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Si bien el decreto en discusión vence mañana, el fallo de la Corte fijará los criterios a tener en cuenta entre los gobiernos de la Nación y de la ciudad sobre sus facultades en la pandemia. En este sentido, se espera que la suspensión de clases permanezca al menos por 15 días más.

