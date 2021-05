Efemérides del día de la fecha, 30 de Abril

DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ Instituido por la UNESCO en el año 2011, en este día se remarca la importancia del jazz como herramienta educativa y motor para el diálogo, la unidad, el refuerzo de la cooperación entre pueblos y la paz. Según la UNESCO, el jazz no es sólo un estilo de música sino que también es un factor que contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas; el mismo estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados, rompe barreras y promueve la innovación artística y la integración de música tradicional en las formas musicales modernas. Este año, esta efeméride celebra su décimo aniversario por lo que se realizará un concierto online a partir de las 17 horas (hora de Nueva York) en el que actuarán Dee Dee Bridgewater, Herbie Hancock, Dianne Reeves, John McLaughlin y Angelique Kidjo, entre otros artistas; el mismo se podrá ver en la página web jazzday.com y en el Facebook y Youtube de International Jazz Day. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, manifestó: "Desde hace decenios, el jazz no deja de vibrar con las aportaciones de cada persona que lo interpreta y, al mismo tiempo, cada uno de sus acordes es una invitación a explorar nuevos horizontes".



FALLECE ERNESTO SABATO Ernesto Sabato nació el 24 de junio del año 1911 en Rojas, Buenos Aires. Educado en La Plata por decisión de sus padres, Sabato ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata a los 18 años: "En la facultad hice el Doctorado en físico matemática, buscando un orden platónico en mi caos, sin dejar sin embargo de escribir y pintar". A los 26 años obtuvo su Doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas y, dos años después, con el apoyo de Bernardo Houssay, ganó una beca anual para realizar investigaciones sobre radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie de París (Francia). En dicho país se relacionó con escritores surrealistas que le hicieron replantear su carrera como físico: "En el Laboratorio Curie, en una de las más altas metas a las que podía aspirar un físico, me encontré vacío de sentido". Tras pasar un año en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en el año 1940, retornó al país y fue profesor de la Universidad de La Plata antes de tomar la decisión de dedicarse a la literatura. En el año 1945 publicó su primer ensayo "Uno y el Universo" y fue galardonado con el Primer premio de prosa de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Más adelante, en el año 1983, fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y, al año siguiente, le entregó al presidente Raúl Alfonsín el Informe "Nunca Más". Entre sus obras más importantes se encuentran "El túnel" (1948), "Hombres y engranajes" (1951), "Heterodoxia" (1952), "Sobre héroes y tumbas" (1961) y "Abaddón el exterminador" (1974). Falleció en el año 2011 en Santos Lugares, Buenos Aires.



SE LANZA "BACK TO BLACK" Un día como hoy en el año 2007, Amy Winehouse lanzaba el sencillo "Back to Black". Perteneciente al álbum "Back to Black" (2006) y compuesta por la cantante británica junto a Mark Ronson, la canción es acerca de la ruptura amorosa de la artista: "´Back to Black´ es cuando terminas una relación y vuelves a lo que te resulta cómodo. Mi ex volvió con su ex novia y yo volví a la bebida y a los tiempos oscuros".



