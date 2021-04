José Abel Perdomo

Permanentemente comprobamos azorados como los medios de comunicación hegemónicos están empeñados en una feroz campaña de relatos camuflados de verdades que luego son desmentidos por la realidad sin que pidan las necesarias disculpas. Esta práctica no es novedosa pero al realizarse en medio de una pandemia que está causando estragos en la población demuestran una falta total de humanidad y dejan en claro que priorizan sus mezquinos intereses por sobre la salud de las personas con consecuencias que muchas veces son irreparables. Es notable el descomunal lobby a favor del laboratorio Pfizer cuando en todo el mundo ese laboratorio incumple con los contratos y entrega muchas menos dosis que las contratadas. Tan escandaloso es ese lobby que la presidente del PRO Patricia Bullrich en un brote de incontinencia verbal manifestó en un programa televisivo que se podría entregar las islas Malvinas para conseguir dicha vacuna. Esta barrabasada está en línea con la consideración de su partido en el sentido que la recuperación de las islas significaría un insoportable aumento del déficit fiscal. Seguramente a ella como a su jefe también le cause angustia recuperar parte de nuestro territorio. En este contexto causa asombro que el gobierno haya retomado las negociaciones con Pfizer conociendo las inaceptables condiciones que imponen para vender las vacunas que además son las más caras del mercado y con entrega incierta. Por otro lado ya se conoce todo lo que prometieron cuando nos necesitaron para llevar a cabo la Fase 3 y terminaron no cumpliendo nada de lo acordado. Lo cierto es que quienes más tienen no están dispuestos a ganar un poco menos y por supuesto tampoco a contribuir con una parte de la riqueza que han acumulado y siguen acumulando, algunos pese a la pandemia y otros gracias a ella para mitigar la pobreza que aumenta sin pausa en la mayoría de la población por efectos del virus. Así es que intentan instalar la falsa disyuntiva de que se debe elegir entre el contagio o el hambre. Lo que no dicen es que la enfermedad es ocasionada por un virus que hasta el momento es indomable en el mundo entero mientras que el hambre se debe a la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza que produce el trabajo de toda la población y que unos pocos se la apropian de una manera escandalosa. Tan inhumana es esta apropiación que hasta las Naciones Unidas promueve el cobro de un impuesto a los más ricos para paliar los efectos de la pandemia y en igual sentido se ha pronunciado el actual presidente estadounidense Joe Biden. Lo concreto es que los que pueden no se quieren hacer cargo del costo que significa salvar decenas de miles de vidas y las secuelas en quienes se han curado. Por otro lado da la sensación que el gobierno se ha impuesto limitaciones a sus posibilidades de ayudar por lo arduo que marchan las negociaciones con el FMI que no parece que se haya vuelto tan bueno como algunos dicen. En mayo de 1949 Albert Einstein escribió en Monthly Review Magazine: "En las condiciones existentes es inevitable que los capitalistas privados controlen, en forma directa o indirecta, los principales medios de información. Así es muy difícil y en la mayor parte de los casos totalmente imposible, que el ciudadano individual llegue a conclusiones objetivas y haga uso inteligente de sus derechos políticos." Debemos tener en cuenta que en nuestro país esos medios a que se refiere Einstein ya están concentrados en manos de capitalistas privados desde hace mucho tiempo. Sólo desconcentrando los medios se puede garantizar el derecho a la información establecido por nuestra constitución a partir de la reforma de 1994. Este 1º de Mayo se conmemora en todo el mundo, salvo en los Estados Unidos y Canadá, el día de los trabajadores en homenaje a los Mártires de Chicago, trabajadores ejecutados en Estados Unidos por participar en una huelga pidiendo una jornada de 8 horas.

Medios hegemónicos

Por José Abel Perdomo

