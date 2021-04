Berta Chudnobsky

Primeros días de mayo el frío llegara y que rico el pan calentito y la casa con su aroma. Cuando aparecen dificultades en la masticación es necesario realizar ciertas adaptaciones o procesos culinarios para lograr aquellas texturas adecuadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos seguir disfrutando de un básico de nuestra alimentación como es el pan o de un bocadillo con textura de fácil masticación? Aquí les dejo una deliciosa propuesta de Pan al Vapor, apta para este tipo de textura adaptada. La receta ha sido extraída de la "Guía práctica: cocina de fácil masticación", manual desarrollado por la Fundación Alicia, con el apoyo de la Agencia de Salud Pública de Catalunya. Se puede hacer la masa a mano o con máquinas de hacer pan bastante comunes hoy en los hogares (a mí me gusta amasar a mano sobre la mesada). Es preferible comer los panes recién hechos para que conserven su textura blanda. Se puede variar el relleno con un picadillo de verduras, carne picada con salsa o queso tipo crema. INGREDIENTES - 150 g de harina ooo - 45 ml de leche - 25 ml de agua templada - 10 g de levadura fresca - 10 g de azúcar - 10 ml de aceite de oliva virgen (o girasol /o maíz) - 3 g de levadura química (seca) - 3 g de sal - Pechuga de pollo - Mayonesa - Sofrito de tomate y cebolla - Salsa de soja PREPARACIÓN Mezclar la levadura con el agua templada hasta que se disuelva. Añadir el aceite y remover. Pasar la harina por un colador. Poner el resto de los ingredientes en un bol, mezclar un poco e ir añadiendo la mezcla de agua, aceite y levadura mientras se amasa todo hasta que la pasta quede homogénea y no se pegue. Pintar un bol con aceite y poner dentro la bola de masa, taparlo con un paño o plástico alimenticio y dejar fermentar en un lugar cálido y húmedo durante 45 minutos, hasta que haya doblado su volumen. Sacar la masa, trabajarla formando un cilindro y cortarla en ocho partes iguales. Darle forma redonda de panecillo y dejarla reposar encima de una bandeja durante una hora cubierta con un plástico alimenticio para que no se seque. Poner las bolas encima de un papel de horno y cocerlas al vapor durante 6-8 minutos. Para el relleno, picar el pollo muy pequeño, aliñarlo con un poco de soja y mezclar con el sofrito de tomate. Añadir un poco de mayonesa para que quede cremoso. El vapor puede ser en una vaporera de bambú o metálica o en una cacerola con agua caliente y un colador con papel manteca arriba.



La cocina de la abuela Berta

Pan relleno al vapor

Por Berta Chudnobsky

