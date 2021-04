Breves: Deportivas

NBA: CAMPAZZO Y DECK Anoche, después de muchos años, dos jugadores argentinos volvieron a ser protagonistas de una misma jornada NBA. Por un lado, Facundo Campazzo (ya afirmado como titular) aportó 12 puntos y 4 asistencias para una nueva victoria de Denver Nuggets, que superó 121-111 a Toronto Raptors. Y por el otro lado se produjo el debut de Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder: "Tortu" sumó 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en casi 15 minutos de juego durante la derrota de su equipo por 109-95 ante New Orleans Pelicans. El próximo compromiso de los Nuggets será el sábado frente a Los Angeles Clippers, rival directo en la lucha por el tercer puesto de la Conferencia Oeste. Mientras OKC volverá a jugar también el sábado, pero ante Indiana Pacers.



QUIMSA FINALISTA La temporada 20/21 de la Liga Nacional de Básquet ya tiene a su primer finalista: Quimsa de Santiago del Estero. "La Fusión", que había sido el mejor equipo de la fase regular, le ganó ayer 82-73 a Boca Juniors y barrió 2-0 la serie semifinal. El estadounidense Brandon Robinson (26 puntos) y el cubano Ismael Romero (20) fueron las figuras del elenco santiagueño que ahora espera por el vencedor de la otra semi que San Lorenzo de Almagro intentará hoy nivelar ante San Martín de Corrientes, ganador del primer juego. MUNDIAL SUB 19 La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) realizó el sorteo de los Mundiales Sub 19 que se disputarán este año. Por ranking, Argentina clasificó tanto en varones como en mujeres. El primer certamen será el masculino, que se desarrollará del 3 al 11 de julio en Lituania, donde nuestro país compartirá la Zona C junto a España, Francia y Corea del Sur. El torneo femenino se llevará adelante entre el 7 y el 15 de agosto, en Hungría, donde Argentina integrará la Zona B junto al local Hungría, Rusia y Taipei. MUNICH, SIN ARGENTINOS Por los Octavos de Final del ATP 250 de Munich, Federico Coria perdió ayer 6-4 y 6-1 con el eslovaco Norbert Gombos y, de esa manera, ya no quedan argentinos en competencia en ninguno de los dos torneos ATP que están en disputa (también se está jugando en Estoril). En cambio, en el circuito Challenger siguen sumándose victorias nacionales: en Ostrava, Renzo Olivo venció 6-2 y 6-3 al chileno Alejandro Tabilo y se medirá hoy en Cuartos de Final con su compatriota Tomás Etcheverry, que ayer derrotó 3-6, 6-4 y 6-3 al francés Gregoire Barrere (primer preclasificado del torneo); mientras por la segunda ronda del Challenger de Salinas ayer ganaron Thiago Tirante y Agustín Velotti, quienes hoy buscarán su pase a semifinales en sus duelos ante los estadounidenses Juan Cruz Aragone y Kevin King, respectivamente. Mismo objetivo tendrá Juan Manuel Cerúndolo, que este viernes se mide ante el italiano Giulio Zeppieri por los Cuartos de Final del Challenger de Roma. DELPO EN MOVIMIENTO El tandilense Juan Martín Del Potro subió a sus redes sociales un video en el que se lo ve ejercitándose, aun a pesar de tener todavía su rodilla derecha inmovilizada. El pasado 23 de marzo, el tenista de 32 años se sometió en Chicago, Estados Unidos, a su cuarta cirugía de rodilla (octava operación de su carrera) con la ilusión de llegar en condiciones a los Juegos Olímpicos de Tokio. TOKIO: TESTEOS DIARIOS A menos de tres meses para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio, las autoridades japonesas informaron que los deportistas participantes deberán pasar por testeos diarios de Covid-19 durante la competición, que se llevará a cabo del 23 de julio al 8 de agosto. Esta medida forma parte de la estrategia de prevención de contagios entre las delegaciones durante el certamen y se sumará a otras ya anunciadas como su aislamiento dentro de las instalaciones olímpicas y la restricción de sus movimientos, según consta en la segunda versión de la Guía para Atletas.

Breves: Deportivas

30 de Abril de 2021

