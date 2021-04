P U B L I C



Este viernes se disputarán tres partidos, mientras que mañana sábado no habrá actividad. El Violeta avanza con su preparación bajo las órdenes de Marcelo Franchini, quien debutará ante el Dragón. La octava fecha de la Primera Nacional comenzará este viernes, mañana no tendrá actividad por el Día del Trabajador y concluirá el martes con el partido que Villa Dálmine disputará como local frente a Defensores de Belgrano desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Estas son las particularidades de la programación de esta octava jornada, que hoy arrancará a las 15.00 horas con dos encuentros de la Zona B (Brown de Adrogué vs Almagro e Instituto de Córdoba vs Gimnasia de Jujuy) y que proseguirá con un duelo de la Zona A (Estudiantes de Buenos Aires vs Deportivo Maipú desde las 17.10). Posteriormente, el grueso de la Zona B se jugará el domingo (cinco juegos), mientras el lunes será el día de mayor actividad de la Zona A (seis encuentros). Por el lado de Villa Dálmine, esta octava fecha ofrece diferentes particularidades. Primero porque significará el debut de Marcelo Franchini como entrenador y, segundo, porque será una nueva oportunidad de conseguir su primer triunfo en el campeonato y no caer así en un récord negativo, dado que ningún equipo Violeta estuvo sin ganar las primeras ocho fechas de un torneo. El flamante DT fue presentado oficialmente el lunes, cuando tuvo su primera práctica junto al plantel. Y tras el día libre que brindó el martes, desde el miércoles y hasta el lunes trabajará ininterrumpidamente con sus nuevos dirigidos a la búsqueda del equipo que presentará el martes ante Defensores de Belgrano. Para este compromiso, Franchini podría volver a contar con el marcador central Zaid Romero, quien se perdió los últimos dos encuentros por haber sido positivo de coronavirus. En cambio, no tendrá a disposición al mediocampista ofensivo Cristian Ojeda (se recupera de un esguince de rodilla) ni tampoco al centrodelantero Luciano Vázquez, quien fue expulsado ante San Telmo el pasado domingo.



EL PLANTEL ESTÁ TRABAJANDO EN EL PREDIO HÉCTOR FILLOPSKI, YA BAJO LAS ÓRDENES DEL CUERPO TÉCNICO DE MARCELO FRANCHINI. ZONA A – FECHA 8 VIERNES - 17.10 horas: Estudiantes (BA) vs Dep. Maipú / José Carreras - DOMINGO - 14.10 horas: Alte. Brown vs Belgrano / Adrián Franklin LUNES - 15.00 horas: Nueva Chicago vs Dep. Riestra / Gastón Cedro Mendez - 15.05 horas: Chacarita vs Gimnasia (M) / Lucas Comesaña - 15.05 horas: Atlanta vs Estudiantes (RC) / Pablo Dovalo - 17.10 horas: Tigre vs Quilmes / Jorge Broggi - 19.30 horas: Alvarado vs Agropecuario / Carlos Córdoba - 21.10 horas: Mitre (SdE) vs Temperley / Jorge Baliño LIBRE: San Martín de Tucumán ZONA B – FECHA 8 VIERNES - 15.00 horas: Brown (A) vs Almagro / Juan Pafundi - 15.00 horas: Instituto vs Gimnasia (J) / Sebastián Zunino DOMINGO - 15.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Güemes (SdE) / Bruno Bocca - 15.00 horas: Atl. de Rafaela vs Dep. Morón / Nelson Sosa - 15.30 horas: San Telmo vs All Boys / Fabricio Llobet - 15.30 horas: Indep. Rivadavia vs Ferro / Andrés Gariano - 16.30 horas: San Martín (SJ) vs Santamarina / Diego Ceballos LUNES - 15.30 horas: Bcas Central vs Tristán Suárez / Mariano Negrete MARTES - 15.10 horas: Villa Dálmine vs Def. De Belgrano / Pablo Giménez

Primera Nacional:

Hoy comienza la fecha que Villa Dálmine cerrará el martes ante Defensores de Belgrano

