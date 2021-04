LARGA LA 12ª FECHA Este viernes comenzará la 12ª y anteúltima fecha de la primera fase de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Se disputarán dos partidos y saldrán a la cancha los líderes de ambas zonas. Por un lado, Vélez, que comanda la Zona B y ya está clasificado a los Cuartos de Final, recibirá a Patronato de Paraná desde las 18.00 horas. Y posteriormente, Colón de Santa Fe, puntero de la Zona A, será local ante el colista, pero entonado Arsenal de Sarandí (obtuvo 10 de los últimos 12 puntos). El sábado no habrá partidos, por lo que el domingo se jugarán nueve encuentros: Boca Juniors vs Lanús (10.00), Independiente vs Atlético Tucumán (12.10), Defensa y Justicia vs Unión de Santa Fe (12.10), San Lorenzo vs Godoy Cruz (14.20), Talleres vs Huracán (14.20), Banfield vs River Plate (16.30), Rosario Central vs Newells (18.40), Aldosivi vs Argentinos (21.00) y Central Córdoba vs Racing Club (21.00). Y el lunes se cerrará la fecha con dos cotejos: Sarmiento vs Gimnasia (15.45) y Estudiantes vs Platense (18.00).



VARADOS EN COLOMBIA Luego del empate 1-1 frente a Deportes Tolima por la Copa Sudamericana, Talleres sufrió una complicación inesperada en Colombia: por el toque de queda y las protestas que se desataron en Cali, el plantel de "La T" quedó varado y aún no pudo subirse al avión para regresar a Argentina. La alternativa sería un vuelo chárter, dado que el paro sería hasta el sábado inclusive. GOLPAZO AL BARSA En el cierre de la 33ª fecha, Barcelona tenía la oportunidad de quedar como único líder de La Liga de España. Sin embargo, desaprovechó increíblemente la oportunidad ante Granada, a pesar de comenzar ganando con un tanto de Lionel Messi a los 23 del primer tiempo. En el complemento, goles del venezolano Darwin Machis y Jorge Molina le permitieron al Granada (con Nehuén Pérez como titular) dar vuelta el marcador y llevarse el triunfo del Camp Nou. Ahora, las primeras posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Atlético Madrid, 73 puntos; 2) Real Madrid y Barcelona, 71; 4) Sevilla, 70. Hoy comenzará la 34ª jornada con el duelo Celta de Vigo vs Levante. EL UNITED, CATEGÓRICO En el inicio de las semifinales de la Europa League, Manchester United goleó 6-2 como local a Roma y consiguió una amplia ventaja de cara a la revancha en Italia de la próxima semana. En tanto, Villarreal le ganó 2-1 a Arsenal en España con Gerónimo Rulli y Juan Foyth como titulares. PREMIER LEAGUE Este viernes comenzará la 34ª fecha con el encuentro entre Southampton y Leicester City. Mañana sábado, en tanto, habrá cuatro partidos entre los que se destacan la visita del líder Manchester City al Crystal Palace y una nueva presentación del Leeds de Marcelo Bielsa, que jugará como visitante ante Brighton. PRIMERA B METRO La novena fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con el duelo que sostendrán Talleres de Remedios de Escalada y Argentino de Quilmes desde las 15.05 horas (transmite TyC Sports). PRIMERA C La 10° fecha del Torneo Apertura se pondrá en marcha este viernes con tres encuentros que se jugarán desde las 15.30 horas: Sportivo Italiano vs Argentino de Merlo, Luján vs Laferrere y Victoriano Arenas vs Lamadrid.

30 de Abril de 2021

