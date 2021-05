El Intendente lamentó el cierre de actividades y aseguró que acatarán las nuevas medidas

"No compartimos que los chicos dejen de tener clases presenciales. Estamos convencidos que la escuela es el mejor lugar y deberían continuar abiertas", aseguró. Uno por una, las nuevas restricciones dispuestas por el Presidente. El intendente Sebastián Abella confirmó que Campana fue incluida por el presidente Alberto Fernández dentro de los municipios con riesgo epidemiológico donde desde ayer entraron en vigencia nuevas restricciones. Abella lamentó que en el día del trabajador se estén anunciando medidas que "generaran el cierre de actividades productivas", pero aseguró que el municipio va a acatar las mismas. "Lamentamos y no compartimos, que los chicos dejen de tener clases presenciales. Estamos convencidos que la escuela es el mejor lugar y deberían continuar abiertas", aseguró. Asimismo, el jefe comunal, destacó que aunque falta la publicación del decreto provincial, las nuevas medidas ya están en vigencia y deben ser respetadas. "Hemos hecho grandes esfuerzos para reforzar nuestro sistema de salud y para que puedan continuar la mayor cantidad de actividades productivas en marcha. Les pido a los vecinos que nos sigamos cuidando, que hagamos un nuevo esfuerzo todos", concluyó el intendente.



El intendente Sebastián Abella confirmó que Campana fue incluida por el presidente Alberto Fernández dentro de los municipios con riesgo epidemiológico. NUEVAS RESTRICCIONES HASTA EL 21 DE MAYO - Se suspenden las actividades de centros comerciales y shoppings. - Se suspenden las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados. - Deben permanecer cerrados los locales comerciales entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno. - Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles. - Se prohíben los deportes grupales. - Se cierran casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas. - Comercios gastronómicos: en los horarios autorizados de funcionamiento, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. - Comercios gastronómicos: deben mantener cerrados entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente. Luego de las 19 horas podrán continuar bajo la modalidad delivery. - Se prohíbe la circulación entre las 20.00 y las 06.00 de la mañana de cada día. - Transporte público: solo para esenciales y autorizados. - Suspensión de las reuniones sociales de más de 10 personas.

Click para ampliar en galería VER HILO #Dato desde la Municipalidad de #Campana anunciaron las NUEVAS RESTRICCIONES HASTA EL 21 DE MAYO. pic.twitter.com/VP4YBl2aFL — Daniel Trila (@dantrila) May 2, 2021

El Intendente lamentó el cierre de actividades y aseguró que acatarán las nuevas medidas

