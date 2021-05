» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/may/2021 de La Auténtica Defensa. Dos choques entre autos y motos







uvieron lugar en Sarmiento y Bertolini, y en Salmini y Castilla. Posible quebradura. Una Honda Titán y una Renault Sandero colisionaron levemente en diagonal Sarmiento y Bertolini, provocando la caída del motociclista quien por prevención fue trasladado hasta el Hospital San José por la Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios. No tan bien le fue al conductor de una Yamaha 150 que al chocar con un Chevrolet Ágile le arrancó parte del paragolpes a un Chevrolet Agile en Salmini y Castilla, barrio Banco Provincia. El motociclista fue trasladado por el SAME hasta el Hospital con una fuerte lesión en una de sus piernas y no se descartaba una quebradura.





#Dato choque en Salmini y Castilla, barrio Banco Provincia. Una Yamaha 150 y un Chevrolet Agile. El motociclista con posible fractura en una pierna fue trasladado al hospital por un móvil de SAME. Presente en el lugar Comando Patrulla zona 3 pic.twitter.com/DOs2ZHTrY8 — Daniel Trila (@dantrila) May 1, 2021 #Ahora choque leve y caída de motociclista. En Diagonal Sarmiento y Bertolini una Honda Titán cae al chocar con un Renault Sandero Stepway, el hombre que conducía la moto fue trasladado al hospital por Bomberos Rescate móvil 43. CP zona 4 en el lugar. pic.twitter.com/FBdCrEtXyn — Daniel Trila (@dantrila) April 29, 2021

Dos choques entre autos y motos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar