Dos generaciones con la misma energía

En 1979 Oscar Gadea integró la última camada de egresados de la Escuela Técnica Enrique Rocca. Hace dos años, Agustín Di Martino fue parte de los primeros graduados de su sucesora, la Escuela Técnica Roberto Rocca. Hoy ambos trabajan juntos en la Central Termoeléctrica de TenarisSiderca.

Son 39. Parados en tres filas, custodian la entrada a la Central Termo-eléctrica (CETE) como gladiadores tallados sobre mármol. El hombre dice que la foto fue sacada para el 40º aniversario de TenarisSiderca y hay pocas chances de que se equivoque: es uno de los que están posando para la cámara. Y a pesar de los 26 años transcurridos se acuerda de todos esos compañeros, de los que están y de los que ya no.

El hombre es asistente de gerencia Oscar Gadea y desde 1982 trabaja en Tenaris, donde ingresó luego de haber pasado por el servicio militar obligatorio. De otra manera seguro lo hubiese hecho antes, ni bien egresado de la Escuela Técnica Enrique Rocca con el título de electromecánico y la distinción de ser integrante de su última camada. "¿Cuál fue la diferencia con respecto a los demás años? Qué siempre tenían a alguien más chico. Nosotros fuimos avanzando y para abajo no había nadie. Entonces terminamos armando otro tipo de relación con el resto", comenta Oscar.

La Enrique Rocca funcionó entre 1960 y 1979 y representó el primer proyecto educativo gestionado por Tenaris. Contando con la última tecnología para la época y profesores de gran trayectoria, en sus aulas y talleres formó cientos de jóvenes que dejarían huella en la industria local. Una misión que en 2013 retomó la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) y de la que hoy también pueden dar cuenta sus propios egresados.



Agustín es técnico de Mantenimiento y estudia ingeniería eléctrica en la UTN (la foto fue sacada en un lugar seguro, abierto y con distancia social).





"En lo académico todavía me sigue sorprendiendo", dice Agustín Di Martino, miembro de la histórica camada 13-19. "Una vez me enseñaron el arranque estrella-triángulo, pero aclararon que ya casi no se usaba. Hace una semana fui a una subestación para reparar bombas de agua y tenían arranque estrella-triángulo. Que venga un compañero a explicarme el trabajo y yo saber de lo que me está hablando, saber ubicarme y qué tengo que hacer, no tiene precio. La educación técnica fue todo para estar acá".

Acá es la Central Termoeléctrica, un mole rectangular pintada con los colores Tenaris, fácilmente divisible desde los edificios altos del centro de la ciudad, en cuyo interior gira una turbina de 37,5 megavatios de potencia. El lugar donde trabaja Oscar Gadea. El sector que reúne a dos técnicos electromecánicos graduados de escuelas Rocca que, más allá de pertenecer a generaciones distintas, comparten la misma energía.



Oscar trabaja desde 1982 en Tenaris. Su hija Tatiana es docente en la ETRR (la foto fue sacada en un lugar seguro, abierto y con distancia social).





"A mí la Enrique Rocca me dejó las ganas constantes de aprender. Lo que me gusta de mi trabajo es que no es rutinario. Siempre hay problemas para solucionar y siempre varían. También aprendí lo que es la empatía: tuve que interrumpir nuestra primera entrevista porque necesitábamos un insumo con urgencia y, solucionado el tema, al otro día le escribí a cada uno de los que ayudaron para agradecerles. No les estoy dando nada, simplemente estoy reconociendo el buen trabajo. Retar es muy fácil, premiar no. Y eso me lo enseñaron en esa escuela", sostiene Oscar.

Agustín ingresó en marzo a la CETE. Había estado un año antes durante una parada anual por reparaciones y después apostó por estudiar en Canadá. Sin embargo, la pandemia de coronavirus y los altos precios de las universidades de Toronto lo hicieron volver y asumir nuevos desafíos: la carrera de ingeniería eléctrica en la UTN y un puesto como operario de mantenimiento en Tenaris.

"Lo que busco ahora es complementar lo que voy aprendiendo en la facu con los conocimientos que me aporta la CETE", comenta el joven, quien está "consciente de que millones de cosas no se aprenden adentro del aula" sino en experiencias como las prácticas profesiona-lizantes y su trabajo actual. "Me quiero recibir siendo un profesional completo y seguir avanzando en mi carrera, que ya empezó", afirma convencido.

Oscar hizo sus prácticas profesionalizantes en la vieja planta de Cometarsa. Recuerda que le tocó seguir el proceso de fabricación de boyas de trasvase de combustible para barcos. Eso le permitió ejercitar desde dibujo técnico hasta soldadura y montaje eléctrico. "Llegué incluso a ver la zarpada de una boya en el río. Todo el circuito estaba conformado por personas de mucha experiencia y esa misma gente te iba enseñando", destaca.

Los docentes de la Escuela Técnica Enrique Rocca solían ser a la vez colaboradores de la empresa. Del plantel, Oscar valora en especial a aquellos "que te enseñaban a razonar". Como el profesor de matemática que los invitaba a jugar al ajedrez durante los recreos. También al que los agazajó con un brindis en su casa la noche de la graduación. "El que se preocupaba porque vos aprendieras cómo llegar a algo y no que esto es dos mas dos": ese fue su tipo de profesor favorito.

"Los profesores con los que más compartimos eran los que más se dedicaban a acompañar tu aprendizaje. Más que yo te enseño esto y esto es así, ellos fueron empáticos, se ponían en el lugar del estudiante e iban a la par", afirma Agustín sobre su experiencia en la ETRR. "Hasta que no le encontrabas la manera no se iban y se quedaban luego de clase en los talleres con vos a desarrollar proyectos porque a veces el horario de clase no alcanzaba. Todo terminaba en un ambiente más familiar, con asado de por medio. Hasta al fútbol jugábamos con ellos".

Hay compañeros de camada de Oscar trabajando en Tenaris y otras industrias de la región. Hasta la llegada de la pandemia se reunían con frecuencia. Agustín cree que el lazo con sus amigos de la ETRR también será "para toda la vida". Con algunos se cruza dentro de la planta, con otros en la facultad. Tienen el orgullo de ser los primeros egresados de su escuela. Y la responsabilidad de continuar un legado que comenzó mucho antes y se mantiene vigente. Y muy cerca.