En San Nicolás, en el inicio de la cuarta fecha de la temporada, el piloto campanense fue segundo en la carrera clasificatoria que ganó Facundo Ardusso. Así, ambos largarán hoy desde la primera fila de la final. . Otro sábado positivo redondeó Matías Milla en el Súper TC2000: ayer, en el autódromo de San Nicolás, culminó la carrera clasificatoria en el segundo puesto y, de esa manera, al igual que en la fecha anterior en el Oscar Cabalen de Córdoba, volverá a disponer del segundo lugar de la grilla de partida de la final. Claro está: el piloto campanense espera que este domingo tenga un desenlace distinto al del trazado cordobés, donde quedó completamente detenido en la largada y no puedo aprovechar la posición de privilegio desde la que partía con su Renault Fluence #8. Ayer, después de un despiste sufrido en el entrenamiento, el Negro no tuvo la clasificación esperada: quedó 8º en la sesión que dominó Facundo Ardusso (Honda Civic), dejando atrás a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Matías Rossi (Toyota Corolla). Sin embargo, como no penalizaba, Milla se quedó con el primer puesto de largada para la carrera clasificatoria. Y como movió bien, sin darle espacio a Fabián Yannuantoni (Honda Civic), el piloto de nuestra ciudad se adueñó de la punta del pelotón en el inicio de la prueba. Pero desde atrás ya avanzaba a gran ritmo Ardusso, quien pasó del quinto al segundo puesto en apenas tres vueltas. Y en la cuarta comenzó a hostigar al campanense, quien se defendió todo lo que pudo y participó de vistosas maniobras junto al Flaco de Las Parejas, quien finalmente terminó superándolo gracias al mejor andar de su auto. De allí en adelante, Ardusso construyó una ventaja tranquilizadora, mientras Milla pudo sostenerse sin mayores sobresaltos en el segundo lugar a pesar de algunos problemas que presentaba su Renault Fluence. "Veníamos con un problema de frenos, bloqueando una rueda trasera que llegó con lo justo al final de la carrera", explicó en el podio. "No estamos teniendo velocidad. El equipo ha desarmado por completo el auto e hizo un gran trabajo, así que quiero dedicarles a ellos este resultado. Rescato muchísimo que, sin tener la performance que queremos, podamos estar acá en el podio. Da mucha fuerza y motivación para lo que se viene", agregó, al tiempo que reconoció que "no se larga tranquilo" en partida detenida y menos después de la experiencia que tuvo en la final anterior en Córdoba. Al podio de la carrera clasificatoria también se subió el "Patito" Yannuantoni, mientras el Top 10 lo completaron Emiliano Spataro (Toyota Corolla), Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Julián Santero (Toyota Corolla), Matías Rossi (Toyota Gazoo), Leonel Pernía (Renault Fluence), Tomás Cingolani (Renault Fluence) y Juan Ángel Rosso (Honda Civic). Por su parte, Agustín Canapino quedó relegado al 15º puesto después de un problema en una rueda que lo obligó a entrar a boxes en el inicio de la carrera tras un roce con Spataro. Con este clasificador, las posiciones del campeonato quedaron de la siguiente manera: 1) Pernía, 52 puntos; 2) Rossi, 49 puntos; 3) Ardusso, 44 puntos; 4) Canapino, 40 puntos; 5) Santero, 38 puntos; 6) Llaver y Vivian, 29 puntos; 8) Milla, 23 puntos. La final de esta cuarta fecha que se desarrolla en el autódromo de San Nicolás se pondrá en marcha hoy a las 11.50 horas y está pautada a 40 minutos más una vuelta, siempre con transmisión de Canal 13 y TyC Sports.

MILLA TAMBIÉN HABÍA SIDO SEGUNDO EN LA CARRERA CLASIFICATORIA DE LA TERCERA FECHA. ESTA VEZ COMPARTIÓ EL PODIO JUNTO A ARDUSSO Y YANNUANTONI, PILOTOS DE HONDA.





EL CAMPANENSE INTENTÓ DEFENDER LOS EMBATES DE ARDUSSO, PERO EL HONDA MOSTRÓ UN GRAN ANDARE EN EL ARRANQUE DE LA FECHA EN SAN NICOLÁS.



