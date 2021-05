Este lunes habrá una audiencia clave en la paritaria petrolera

El martes vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y podrían lanzarse medidas de fuerza en todo el país. La cuenta regresiva comienza a transitar horas decisivas: este lunes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar la paritaria de la rama refinerías del sector petrolero. Si no hay acuerdo, está semana podrían lanzarse medidas de fuerza en todo el país. El viernes hubo un encuentro a las 11 de la mañana, pero la Cámara Industrias del Petróleo no logró presentar una propuesta que alcance las expectativas de la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles, que conduce el campanense Pedro Milla. Así se lo confirmaron a La Auténtica Defensa fuentes del gremio local, quienes calificaron de "insuficiente" la oferta salarial de la cámara empresaria. Las diferencias radican en que se aproxima la fecha de inicio del próximo año paritario en el calendario petrolero y la cámara empresarial no estaría dispuesta a discutir el cierre del anterior. Hasta el momento, los petroleros obtuvieron sumas fijas en enero y febrero, junto al compromiso de negociar la actualización de los básicos en marzo. Más ahora la intención de las empresas sería patear el arreglo para el mes de junio. La falta de acuerdo desencadenó la convocatoria a un paro general en todas las refinerías y depósitos del país. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, justificando la necesidad de evitar la huelga en el carácter "esencial" de la actividad que desempeñan los trabajadores petroleros dentro de las refinerías, en el marco de la pandemia de COVID-19. Los sindicatos regionales vienen informando a los trabajadores los avances de la negociación. "Durante el día de hoy, mantuvimos reuniones junto a los compañeros de la empresa Petromining y en los distintos sectores de la empresa Axion Energy. En las mismas se informó sobre la situación actual en cuanto a la revisión salarial paritaria 2020 en la rama de refinería", publicó el gremio local en su Facebook. "Seguimos informando sobre la situación actual en cuanto a la revisión salarial paritaria período 2020, está vez junto a los compañeros de la empresa Vitco", añadió más tarde.

Este lunes habrá una audiencia clave en la paritaria petrolera

