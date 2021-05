P U B L I C







Axel Cantlon

Esta semana Campana vuelve a Fase 2. Sin duda la situación sanitaria requiere tomar medidas. Lo llamativo es que siempre sean medidas restrictivas a la libertad sine die; es decir, se plantean el inicio de las medidas proteccionistas de la salud de las personas pero nunca se establecen cuales son las condiciones por las cuales éstas restricciones cesarán. Esta situación nos pone siempre a merced del dirigente influyente de turno que decide sobre nuestras vidas según su propia opinión y vaya a saber sobre qué datos; porque nadie conoce cuál es la fuente de información en la que sostienen las medidas que toman; y en definitiva, no tenemos ninguna precisión sobre la fecha de finalización. Vuelvo a decir, la situación sanitaria es de alarma en ciertos lugares, eso es real; pero también es cierto que tuvieron el tiempo suficiente para no llegar a un colapso del sistema sanitario por la ausencia de camas para atención de pacientes graves. Desde marzo de 2020 hasta hoy podrían haber tomado las medidas para evitar la situación actual. Éstas medidas fueron acompañadas con un montón de políticas y programas gubernamentales para paliar la situación de las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, que son de ayuda, pero de ningún modo cubren las necesidades que hoy padecen muchas familias desocupadas y desamparadas; y mucho menos cubren la falencia de aquellas familias que aún teniendo trabajo todo le resulta excesivamente caro porque la inflación está haciendo estragos en la clase media también. Es necesario que quienes nos gobiernan piensen como salimos. Es necesario que se hagan programas de apoyo a emprendedores, pymes, y comerciantes para que puedan generar empleo. Es necesario que se establezcan cuales son las áreas de producción y de servicios que hoy está demandando el mundo para fomentar su implementación en nuestro territorio lo antes posible. Es necesario capacitar a nuestra población en el uso de la tecnología porque influencia en el quehacer diario, cada vez es más amplio, y en breve todo será digital; y aquellos que no puedan manipular estos dispositivos quedarán virtualmente excluidos del sistema, valga la redundancia. Mientras necesitamos todo esto, nuestros máximos dirigentes se potencian en la diferenciación para evitar que los propios los tomen como "traidores". Ahí también hay un grave error nuestro, como ciudadanos, porque no les exigimos que se junten para resolver los problemas, sino que pretendemos que se aleje lo más posible del otro sector que no me representa; y en definitiva, seguimos empujando las diferencias en lugar de abrazar las coincidencias que, en definitiva, serían las decisiones que nos permitirían avanzar, mientras que si continuamos abrazando las circunstancias o matices que nos separan siempre nos mantienen en el mismo lugar.

Opinión:

Falta pensar cómo salimos

Por Axel Cantlon

